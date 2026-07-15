Coppa del Mondo - Semifinale Atlanta Stadium

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Inghilterra-Argentina: data e orario

L'Atlanta Stadium ospita una delle semifinali più attese della storia recente dei Mondiali: Inghilterra contro Argentina, con un posto in finale in palio. Thomas Tuchel guida i Tre Leoni, mentre Lionel Scaloni schiera i campioni del mondo in carica.

L'Inghilterra arriva a questo appuntamento dopo una cavalcata convincente nel torneo. Jude Bellingham è il trascinatore assoluto, con sei reti all'attivo e una serie di prestazioni da protagonista che hanno spinto il paese intero a sognare la prima finale mondiale dal 1966. Il capitano Harry Kane ha respinto le voci su presunte tensioni interne al gruppo, ribadendo la compattezza di uno spogliatoio che si presenta unito alla sfida più importante.

Il giovane Nico O'Reilly ha descritto la partita come un'opportunità irripetibile nella carriera di un calciatore, pur riconoscendo che la squadra non può permettersi di focalizzarsi su un solo avversario. Jordan Pickford ha lanciato lo stesso messaggio: l'Argentina è molto più di Messi.

Dall'altra parte, l'Albiceleste ha vinto tutte e cinque le partite disputate in questo Mondiale, mostrando una solidità difensiva e una qualità tecnica che la rendono la formazione da battere. Messi, a 38 anni, si prepara a sfidare per la prima volta in carriera la nazionale inglese, un fatto che rende questa partita ancora più carica di significato storico.

La FIFA ha designato l'arbitro americano Ismail Elfath per dirigere la sfida, un nome noto negli ambienti del calcio internazionale e che vanta un legame particolare con la fortuna di Messi nelle competizioni ufficiali. Curiosità a margine: la FIFA ha dovuto concedere una deroga eccezionale alle proprie regole di branding per il Mercedes-Benz logo dell'Atlanta Stadium, che non è stato possibile coprire per ragioni strutturali.

Per sapere dove vedere Inghilterra-Argentina in TV e in diretta streaming, con orario e canale ufficiale, continua a leggere.

Formazioni

Thomas Tuchel dovrebbe affidarsi a un undici con Jordan Pickford in porta, difesa a quattro composta da Stones, Guehi, Konsa e O'Reilly, centrocampo con Rice e Anderson, Bellingham trequartista, Saka e Gordon sulle fasce e Kane centravanti. Out Jordan Henderson per infortunio, mentre Jarell Quansah è squalificato per altri motivi disciplinari. Aggiornamenti saranno disponibili nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Lionel Scaloni non registra assenze nell'elenco dei convocati: Martinez tra i pali, linea difensiva con Molina, Romero, L. Martinez e Tagliafico, mediana con Mac Allister, Paredes e De Paul, Enzo Fernandez a supporto di Messi e Julian Alvarez. Nessun infortunato né squalificato comunicato ufficialmente.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche 14 J. Henderson

26 J. Quansah Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

L'Inghilterra presenta un ruolino di quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite, tutte disputate in questo Mondiale. L'unico punto perso risale al match inaugurale contro il Ghana, terminato 0-0. I Tre Leoni hanno poi battuto Panama, RD Congo, Messico e Norvegia, segnando complessivamente otto gol e subendone sei. La vittoria più recente è quella per 1-2 contro la Norvegia nei quarti di finale.

L'Argentina è l'unica squadra rimasta a punteggio pieno nel torneo: cinque vittorie in cinque partite, quindici gol segnati e sette subiti. L'Albiceleste ha superato Austria, Giordania, Cabo Verde, Egitto e Svizzera, con quest'ultima sconfitta per 3-1 che rappresenta il risultato più recente. La squadra di Scaloni ha segnato almeno due reti in ciascuna delle ultime quattro gare.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due nazionali risale a un'amichevole del novembre 2005, quando l'Argentina si impose per 2-3. Prima di quella gara, l'Inghilterra aveva battuto i sudamericani per 0-1 nella fase a gironi del Mondiale 2002. Il confronto più datato tra i cinque disponibili è il pareggio per 0-0 in un'amichevole del febbraio 2000. Nei tre incontri del dataset, l'Inghilterra conta una vittoria, l'Argentina una vittoria e un pareggio.

Classifica





L'Argentina ha chiuso al primo posto nel Girone L, mentre l'Inghilterra ha guidato il Girone J nella fase a gironi dei Mondiali 2026.





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