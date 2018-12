Dove vedere il sorteggio di Europa League in tv e streaming

Inter, Napoli e Lazio conosceranno le proprie avversarie in Europa League nel sorteggio dei sedicesimi che non interesserà il Milan, eliminato.

L'Europa League è giunta alla sua fase più calda e decisiva, quella dell'eliminazione diretta: i sedicesimi di finale avranno tra le loro protagoniste Inter, Napoli e Lazio, uniche squadre italiane rimaste in corsa a rappresentare l'Italia nel sorteggio, dopo l'eliminazione del Milan.

I rossoneri hanno concluso al terzo posto il proprio raggruppamento dietro a Betis e Olympiacos, perdendo lo scontro diretto sul campo dei greci proprio all'ultima giornata. Fatale la differenza reti totale, favorevole al club di Atene. Nerazzurri e partenopei retrocessi, invece, dalla Champions dopo i rispettivi terzi posti.

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE: DATA E ORARIO

Il sorteggio dei sedicesimi di finale di Europa League si terrà a Nyon in Svizzera (sede dell'UEFA), lunedì 17 dicembre 2018 alle ore 13, subito dopo quello relativo agli ottavi di Champions League. Saranno presenti, come al solito, i vari dirigenti in rappresentanza dei club coinvolti.

DOVE VEDERE IL SORTEGGIO IN TV

Sorteggio visibile anche in tv, come da tradizione: a trasmetterlo saranno i canali Sky Sport 24, Sky Sport Uno ed Eurosport 1.

DOVE VEDERE IL SORTEGGIO IN STREAMING

Oltre che in tv, il sorteggio dei sedicesimi di Europa League sarà trasmesso anche in streaming con il servizio SkyGo, riservato agli abbonati Sky che potranno usufruirne tramite i vari dispositivi portatili. Streaming in programma anche sul sito ufficiale dell'UEFA.

SORTEGGIO IN DIRETTA TESTUALE

Sarà possibile seguire tutte le fasi salienti del sorteggio delle avversarie delle tre italiane rimaste in corsa in Europa League anche in diretta testuale, disponibile proprio qui su Goal a partire dalle ore 13.