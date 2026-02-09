Dove vedere il sorteggio della Nations League in diretta tv e streaming? Data e orario, la fascia dell'Italia e dove seguirlo live

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

In attesa della semifinale dei play-off mondiali contro l’Irlanda del Nord, in programma il 26 marzo a Bergamo, l'Italia scoprirà giovedì 12 febbraio alle 18 quali saranno le sue rivali nella Nations League 2026/27.

Il sorteggio - che vedrà la Nazionale in seconda fascia - si terrà al Brussels Expo Hall 3 di Bruxelles, che al mattino ospiterà anche la 50ª edizione del Congresso Ordinario UEFA.

A rappresentare l’Italia ci saranno il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, il segretario generale Marco Brunelli e Leonardo Bonucci, che affianca il Ct Gennaro Gattuso nello staff azzurro.

Dove vedere il sorteggio di Nations League in diretta: canale tv e streaming

L’evento sarà trasmesso in diretta sulla Rai, mentre lo streaming sarà disponibile su RaiPlay,

Il sorteggio di Nations League: data e orario

La composizioni dei gironi di Nations League è in programma giovedì 12 febbraio. La cerimonia prenderà il via alle 18:00 al Brussels Expo Hall 3 di Bruxelles, in Belgio.

Come funziona il sorteggio

Gli Azzurri, reduci dai quarti di finale dell’ultima edizione, prenderanno parte anche stavolta alla Lega A della Nations League. L’Italia sarà inserita nella seconda fascia insieme a Olanda, Danimarca e Croazia. Le squadre teste di serie saranno invece i campioni in carica del Portogallo, oltre a Spagna, Francia e Germania.

Le sedici partecipanti verranno distribuite in quattro gruppi da quattro, e ciascuna nazionale disputerà sei incontri complessivi - tre in casa e tre in trasferta -affrontando tutte le altre selezioni del proprio girone.

Le prime due classificate di ogni gruppo accederanno ai quarti di finale, mentre l’ultima retrocederà in Lega B. Le terze, invece, dovranno giocarsi la permanenza nella massima lega in uno spareggio contro una delle seconde della Lega B.

La fase a gironi inizierà verso la fine di settembre 2026 e si chiuderà a novembre dello stesso anno; quarti di finale e play-off sono previsti per marzo 2027, mentre le finali della competizione si disputeranno nel giugno 2027.

Le fasce del sorteggio