Dove vedere il sorteggio dei Playoff Mondiali 2026 in diretta tv e streaming?

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.
Dopo la pesante sentenza emessa da San Siro, l'Italia sarà ufficialmente chiamata a cercare la qualificazione ai Mondiali del 2026 attraverso i Playoff.
Il secondo posto finale ottenuto nel Gruppo I, reso tale dall'1-4 incassato domenica a Milano per mano della Norvegia, porta gli azzurri a dover giocare gli spareggi utili a staccare uno dei restanti 4 pass della zona Europa con cui volare in Canada, Messico e negli Stati Uniti a giugno prossimo.
Di seguito, tutte le info su data, orario, canale tv e copertura streaming del sorteggio dei Playoff Mondiali.
Dove vedere il sorteggio dei Playoff Mondiali in diretta: canale tv e streaming
Il sorteggio dei Playoff Mondiali sarà trasmesso in chiaro su Rai Sport (canale numero 58 del digitale terrestre) ed inoltre visibile in diretta tv su Sky Sport 24 (canale 200 di Sky).
Il sorteggio, in streaming, sarà invece disponibile su NOW, utilizzando RaiPlay, Sky Go oppure collegandosi al sito della FIFA o al suo canale YouTube.
Sorteggio Playoff Mondiali: data e orario
Il sorteggio dei Playoff Mondiali si svolgerà giovedì 20 novembre 2025, a Zurigo, con inizio previsto alle ore 13:00.