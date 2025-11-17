Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Dove vedere il sorteggio dei Playoff Mondiali 2026 in diretta tv e streaming?

Tutte le info su dove e come vedere in tv e streaming il sorteggio dei Playoff che decreteranno 4 qualificate europee ai Mondiali del 2026: a giocarli sarà anche l'Italia.

Dopo la pesante sentenza emessa da San Siro, l'Italia sarà ufficialmente chiamata a cercare la qualificazione ai Mondiali del 2026 attraverso i Playoff.

Il secondo posto finale ottenuto nel Gruppo I, reso tale dall'1-4 incassato domenica a Milano per mano della Norvegia, porta gli azzurri a dover giocare gli spareggi utili a staccare uno dei restanti 4 pass della zona Europa con cui volare in Canada, Messico e negli Stati Uniti a giugno prossimo.

Di seguito, tutte le info su data, orario, canale tv e copertura streaming del sorteggio dei Playoff Mondiali.

Dove vedere il sorteggio dei Playoff Mondiali in diretta: canale tv e streaming

Il sorteggio dei Playoff Mondiali sarà trasmesso in chiaro su Rai Sport (canale numero 58 del digitale terrestre) ed inoltre visibile in diretta tv su Sky Sport 24 (canale 200 di Sky).

Il sorteggio, in streaming, sarà invece disponibile su NOW, utilizzando RaiPlay, Sky Go oppure collegandosi al sito della FIFA o al suo canale YouTube.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Sorteggio Playoff Mondiali: data e orario

Il sorteggio dei Playoff Mondiali si svolgerà giovedì 20 novembre 2025, a Zurigo, con inizio previsto alle ore 13:00.

Chi trasmette il sorteggio dei Playoff Mondiali in diretta TV e in streaming?

Sky

Clicca qui per la diretta del match

NOW

Clicca qui per la diretta del match

