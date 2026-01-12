Dove vedere il recupero Inter-Lecce in tv e streaming: canale, orario, formazioni

L'Inter ha mancato un’occasione importante nella corsa Scudetto: il big match contro il Napoli poteva rappresentare la prima vera fuga di questo campionato.

La doppietta di McTominay, però, ha fermato i nerazzurri sul 2-2, rendendo necessario ripartire subito con una vittoria.

La formazione di Cristian Chivu tornerà in campo nel turno infrasettimanale contro il Lecce, gara valevole per la 16ª giornata di Serie A, rinviata lo scorso dicembre per la disputa della Supercoppa Italiana.

Come guardare Inter-Lecce in diretta? Canale TV e diretta streaming

Inter-Lecce si può vedere solamente su Dazn, servizio che trasmette l'intera Serie A 2025/2026 in diretta tv e streaming.

Chi ha attivo l'offerta zona Dazn, però, può seguire la partita tra Inter e Lecce anche su Sky e precisamente sul canale numero 214 (Dazn 1).

Tramite Dazn è possibile guardare Inter-Lecce via app e sito ufficiale, mentre nel caso di Sky solamente in tv sul satellite.

Come guardare Inter-Lecce all'estero con una VPN

A che ora comincia Inter-Lecce?

Notizie sulle squadre e probabili formazioni

Notizie sull'Inter

L'Inter dovrà fare a meno di Calhanoglu, uscito per infortunio negli ultimi minuti della sfida contro il Napoli. Al suo posto potrebbe essere schierato Zielinski in cabina di regia, con Mkhitaryan a ricoprire il ruolo di mezz’ala.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu.

Notizie sul Lecce

Assenze importanti anche per Di Francesco, che dovrà fare a meno di Gaspar e Banda, entrambi squalificati dopo l’espulsione di domenica contro il Parma, e di Ramadani, che era diffidato ed è stato ammonito. Pronti a prenderne il posto Siebert, Coulibaly e Sottil.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Coulibaly, Maleh; Pierotti, Stulic, Sottil. All. Di Francesco.

L'Inter affronterà la sfida contro il Lecce da prima in classifica, forte del vantaggio maturato dopo il pareggio contro il Napoli: quattro punti sui partenopei e tre sul Milan.

Dall’altra parte, il Lecce è ora a soli tre punti sopra la zona retrocessione, con la terz'ultima posizione occupata dalla Fiorentina, squadra che ha scavalcato Pisa e Verona grazie al pareggio contro il Milan.