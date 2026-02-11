Goal.com
FA Cup
team-logoHull City
The MKM Stadium
team-logoChelsea
Lelio Donato

Dove vedere Hull City-Chelsea in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Tutte le info su programmazione tv, diretta streaming e formazioni di Hull-Chelsea: come vedere la sfida di FA Cup.

Hull City e Chelsea si affrontano in gara unica per il quarto turno della FA Cup.

La formazione si Rosenior nel turno precedente ha superato facilmente il Charlton, sconfitto per 5-1 in trasferta. Mentre l'Hull City ha pareggiato 0-0 contro il Blackburn qualificandosi solo ai calci di rigore.

Di seguito tutte le info su Hull-Chelsea, incluse quelle che riguardano le formazioni, il canale tv della partita e la copertura streaming della stessa.

Come guardare Hull City-Chelsea in diretta? Canale TV e diretta streaming

FA Cup
Hull City crest
Hull City
HUL
Chelsea crest
Chelsea
CHE

Hull City-Chelsea sarà trasmessa in esclusiva su DAZN e visibile in diretta tv - per gli abbonati sia a DAZN che a Sky - anche su DAZN 1 (canale 214 di Sky) attivando Zona DAZN, mentre il match in streaming sarà disponibile sul sito di DAZN, scaricando l'app su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Hull-Chelsea: ora di inizio

crest
FA Cup - FA Cup
The MKM Stadium

Hull-Chelsea si gioca venerdì 13 febbraio 2026, alle ore 20.45.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Hull City - Chelsea

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • S. Jakirovic

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • L. Rosenior

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Forma

HUL
-Forma

Goal segnato (subito)
8/4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

CHE
-Forma

Goal segnato (subito)
11/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

Partite tra le due squadre

HUL

Ultime 5 partite

CHE

0

Vittorie

0

Pareggi

5

Vittorie

3

Goal segnati

13
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Classifica

