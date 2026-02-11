Dove vedere Hull City-Chelsea in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Hull City e Chelsea si affrontano in gara unica per il quarto turno della FA Cup.

La formazione si Rosenior nel turno precedente ha superato facilmente il Charlton, sconfitto per 5-1 in trasferta. Mentre l'Hull City ha pareggiato 0-0 contro il Blackburn qualificandosi solo ai calci di rigore.

Di seguito tutte le info su Hull-Chelsea, incluse quelle che riguardano le formazioni, il canale tv della partita e la copertura streaming della stessa.

Come guardare Hull City-Chelsea in diretta? Canale TV e diretta streaming

Hull City-Chelsea sarà trasmessa in esclusiva su DAZN e visibile in diretta tv - per gli abbonati sia a DAZN che a Sky - anche su DAZN 1 (canale 214 di Sky) attivando Zona DAZN, mentre il match in streaming sarà disponibile sul sito di DAZN, scaricando l'app su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.

Hull-Chelsea: ora di inizio

Hull-Chelsea si gioca venerdì 13 febbraio 2026, alle ore 20.45.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Hull City - Chelsea Probabile formazione Panchina Allenatore S. Jakirovic Probabile formazione Panchina Allenatore L. Rosenior

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

