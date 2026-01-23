Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Dove vedere Hearts-Celtic in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Sfida tra la prima e la seconda in Scozia, l'Hearts ospita il Celtic: tutte le informazioni sulla partita.

Una delle partite più attese dell'anno in Scozia, nella ventitreesima  giornata del campionato si affrontano Hearts e Celtic. Ovvero la capolista contro chi insegue.

L'Hearts guida la classifica con 50 punti mentre dietro c'è appunto il Celtic, a 44, esattamente come i Rangers. L'opportunità quindi per i padroni di casa di allungare, almeno sul Celtic mentre per quest'ultimi di avvicinarsi e mettere pressione per il finale di campionato. 

Dove vedere Hearts-Celtic in diretta? Canale TV e diretta streaming

La sfida tra Hearts e Celtic si potrà vedere; il match è infatti trasmesso da Como TV, servizio di streaming gratuito. Basta iscriversi gratuitamente alla piattaforma e sarà possibile accedere alle dirette delle partite e tra cui quelle del campionato scozzese. 

Hearts
Celtic
A che ora comincia Hearts-Celtic

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Hearts - Celtic

Probabile formazione

Allenatore

  • D. McInnes

Probabile formazione

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Ultime partite

Goal segnato (subito)
7/4
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
Goal segnato (subito)
10/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Precedenti 

Ultime 5 partite

2

Vittorie

0

Pareggi

3

Vittorie

6

Goal segnati

11
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Classifica

