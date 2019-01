Dove vedere Girona-Atletico Madrid in tv e streaming

Il Girona ospita l'Atletico Madrid nell'andata degli ottavi di finale di Copa del Rey: dove vedere la partita in tv e streaming.

Il Girona di Eusebio Sacristàn ospita l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone nell'andata degli ottavi di finale di Copa del Rey. I catalani hanno eliminato il Deportivo Alavés ai sedicesimi, mentre i castigliani hanno superato il Sant Andreu.

I padroni di casa hanno realizzato finora 4 goal nel torneo, tutti con giocatori diversi: Pedro Alcalá, Montes, Alex Granell e Portu. Cinque sono invece le reti dei Colchoneros, a segno con Gelson Martins, Lemar, Kalinic, Correa e Vitolo.

GIRONA-ATLETICO MADRID DIRETTA TV E STREAMING

La partita Girona-Atletico Madrid sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi. L'evento resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand, per cui tifosi e appassionati potranno rivedere la gara comodamente quando vorranno.

GIRONA-ATLETICO MADRID DATA E ORA

Girona-Atletico Madrid si giocherà mercoledì 9 gennaio 2019 alle ore 19.30 all'Estadi Municipal de Montilivi di Girona.