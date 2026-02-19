Dove vedere Genoa-Torino domenica in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Le giornate sono sempre meno, i punti in palio via via più preziosi. Lo sanno bene Genoa e Torino, una contro l'altra nel nuovo turno di Serie A: domenica alle 12:30 un pareggio non sembra contemplato, soprattutto vista una Fiorentina che, nonostante l'altalena di risultati, sta cominciando ad avvicinarsi alle squadre fuori dalla zona calda.

Separate da tre punti, con il Torino a 27 e il Genoa a 24, le due squadre scendono in campo al Ferraris dopo aver rimediato un solo punto nell'ultimo turno: i rossoblù hanno pareggiato 0-0 contro la Cremonese, i granata sono caduti in casa contro il Bologna.

Se Pisa e Verona continuano a soffrire sul fondo della classifica, la Fiorentina si sta pian piano risollevando e il derby toscano contro lo stesso Pisa potrebbe ulteriormente avvicinarla a Genoa e Torino: per entrabe serve vincere.

Come guardare Genoa-Torino in diretta? Canale TV e diretta streaming

Genoa-Torino si può vedere in diretta tv tramite l'app di DAZN, nonchè in streaming attraverso il sito e l'app ufficiale del servizio.

La gara tra Genoa e Torino è inoltre disponibile su Sky, attraverso il canale DAZN 1 (numero 214 di Sky) per chi ha attivato Zona DAZN.

Come guardarla all'estero con una VPN

Genoa-Torino: a che ora comincia

Serie A - Serie A Stadio Luigi Ferraris

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Genoa-Torino con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Genoa-Torino

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Messias, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Siegrist

TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Prati, Gineitis, Lazaro; Simeone, Zapata. All. Baroni.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Adams, Anjorin, Ismajli, Obrador

Le ultime partite di Genoa e Torino

I precedenti tra Genoa e Torino

La classifica di Genoa e Torino