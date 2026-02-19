Goal.com
Live
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Serie A
team-logoGenoa
Stadio Luigi Ferraris
team-logoTorino
Guarda su DAZN
Francesco Schirru

Dove vedere Genoa-Torino domenica in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Genoa e Torino aprono la domenica di Serie A. Entrambe fuori dalla zona calda, hanno però visto la Fiorentina avvicinarsi in classifica dopo l'ultima giornata.

Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Le giornate sono sempre meno, i punti in palio via via più preziosi. Lo sanno bene Genoa e Torino, una contro l'altra nel nuovo turno di Serie A: domenica alle 12:30 un pareggio non sembra contemplato, soprattutto vista una Fiorentina che, nonostante l'altalena di risultati, sta cominciando ad avvicinarsi alle squadre fuori dalla zona calda.

Separate da tre punti, con il Torino a 27 e il Genoa a 24, le due squadre scendono in campo al Ferraris dopo aver rimediato un solo punto nell'ultimo turno: i rossoblù hanno pareggiato 0-0 contro la Cremonese, i granata sono caduti in casa contro il Bologna.

Se Pisa e Verona continuano a soffrire sul fondo della classifica, la Fiorentina si sta pian piano risollevando e il derby toscano contro lo stesso Pisa potrebbe ulteriormente avvicinarla a Genoa e Torino: per entrabe serve vincere.

Come guardare Genoa-Torino in diretta? Canale TV e diretta streaming

Abbonati a DAZNScopri le migliori offerte

Serie A
Genoa crest
Genoa
GEN
Torino crest
Torino
TOR

Guarda in streaming su NordVPNGuarda qui

Genoa-Torino si può vedere in diretta tv tramite l'app di DAZN, nonchè in streaming attraverso il sito e l'app ufficiale del servizio.

La gara tra Genoa e Torino è inoltre disponibile su Sky, attraverso il canale DAZN 1 (numero 214 di Sky) per chi ha attivato Zona DAZN.

Come guardarla all'estero con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Genoa-Torino con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Genoa-Torino: a che ora comincia

crest
Serie A - Serie A
Stadio Luigi Ferraris

Udinese-Sassuolo si gioca domenica 15 febbraio 2026, alle 12:30, al Bluenergy Stadium di Udine.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Genoa - Torino

GenoaHome team crest

3-4-2-1

Formazione

3-5-2

Home team crestTOR
16
J. Bijlow
22
J. Vasquez
5
L. Oestigard
27
A. Marcandalli
17
R. Malinovsky
15
B. Norton-Cuffy
10
J. Messias
32
M. Frendrup
77
M. Ellertsson
9
Vitinha
29
L. Colombo
1
A. Paleari
23
S. Coco
13
G. Maripan
35
L. Marianucci
16
M. Pedersen
7
Z. Aboukhlal
4
M. Prati
66
G. Gineitis
10
N. Vlasic
18
G. Simeone
19
C. Adams

3-5-2

TORAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • D. De Rossi

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • M. Baroni

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Probabili formazioni Genoa-Torino

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Messias, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Siegrist

TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Prati, Gineitis, Lazaro; Simeone, Zapata. All. Baroni.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Adams, Anjorin, Ismajli, Obrador

Le ultime partite di Genoa e Torino

GEN
-Forma

Goal segnato (subito)
7/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

TOR
-Forma

Goal segnato (subito)
5/12
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

I precedenti tra Genoa e Torino 

GEN

Ultime 5 partite

TOR

0

Vittorie

3

Pareggi

2

Vittorie

2

Goal segnati

4
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

La classifica di Genoa e Torino

Pubblicità
0