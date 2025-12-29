Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Serie A
team-logoGenoa
Stadio Luigi Ferraris
team-logoPisa
Guarda LIVE su DAZNGuarda in streaming su NordVPN
Claudio D'Amato

Dove vedere Genoa-Pisa in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Genoa-Pisa si gioca per la diciottesima giornata di Serie A: canale tv e info su formazioni e diretta streaming.

Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Primo impegno del 2026 per Genoa e Pisa, pronte a sfidarsi nella diciottesima giornata di Serie A.

La squadra di De Rossi e quella di Gilardino, ex compagni di Nazionale nonché campioni del mondo nel 2006, hanno l'obbligo di non fallire quello che - classifica alla mano - risulta a tutti gli effetti un crocevia fondamentale nella rincorsa salvezza di liguri e toscani.

Di seguito tutte le info su Genoa-Pisa, comprensive di formazioni, canale tv e copertura streaming.

Come guardare Genoa-Pisa in diretta? Canale TV e diretta streaming

Abbonati a DAZNScopri le migliori offerte

Serie A
Genoa crest
Genoa
GEN
Pisa crest
Pisa
PIS

Guarda in streaming su NordVPNGuarda qui

Genoa-Pisa sarà visibile in tv scaricando l'app di DAZN su una smart tv compatibile, o in alternativa utilizzando dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, console PlayStation e XBox oppure il TIMVISION Box.

Chi possiede un abbonamento a DAZN e Sky, attivando Zona DAZN potrà inoltre vedere il match in diretta tv su DAZN 2 (canale numero 215 di Sky).

Per godersi Genoa-Pisa in streaming, invece, servirà collegarsi al sito di DAZN, scaricarne l'app su dispositivi mobili oppure utilizzare NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Genoa-Pisa: ora di inizio

crest
Serie A - Serie A
Stadio Luigi Ferraris

Genoa-Pisa si gioca sabato 3 gennaio 2026, alle ore 15, allo stadio Luigi Ferraris di Marassi (a Genova).

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Genoa - Pisa

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • D. De Rossi

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • A. Gilardino

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

Probabili formazioni Genoa-Pisa

GENOA (3-5-2): Leali; Ostigard, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi.

PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Vural, Aebischer, Leris, Angori; Tramoni, Moreo. All. Gilardino.

Forma

GEN
-Forma

Goal segnato (subito)
5/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

PIS
-Forma

Goal segnato (subito)
2/8
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Partite tra le due squadre

GEN

Ultime 3 partite

PIS

1

Vittoria

2

Pareggi

0

Vittorie

3

Goal segnati

2
Partite con più di 2,5 gol
1/3
Entrambe le squadre a segno
1/3

I precedenti tra Genoa e Pisa sono 39, con 14 vittorie rossoblù, 16 pareggi e 9 successi toscani.

Classifica

Pubblicità

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0