Dove vedere Genoa-Pisa in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Primo impegno del 2026 per Genoa e Pisa, pronte a sfidarsi nella diciottesima giornata di Serie A.

La squadra di De Rossi e quella di Gilardino, ex compagni di Nazionale nonché campioni del mondo nel 2006, hanno l'obbligo di non fallire quello che - classifica alla mano - risulta a tutti gli effetti un crocevia fondamentale nella rincorsa salvezza di liguri e toscani.

Di seguito tutte le info su Genoa-Pisa, comprensive di formazioni, canale tv e copertura streaming.

Come guardare Genoa-Pisa in diretta? Canale TV e diretta streaming

Genoa-Pisa sarà visibile in tv scaricando l'app di DAZN su una smart tv compatibile, o in alternativa utilizzando dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, console PlayStation e XBox oppure il TIMVISION Box.

Chi possiede un abbonamento a DAZN e Sky, attivando Zona DAZN potrà inoltre vedere il match in diretta tv su DAZN 2 (canale numero 215 di Sky).

Per godersi Genoa-Pisa in streaming, invece, servirà collegarsi al sito di DAZN, scaricarne l'app su dispositivi mobili oppure utilizzare NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN

Genoa-Pisa: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio Luigi Ferraris

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Genoa-Pisa si gioca sabato 3 gennaio 2026, alle ore 15, allo stadio Luigi Ferraris di Marassi (a Genova).

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Genoa - Pisa Probabile formazione Panchina Allenatore D. De Rossi Probabile formazione Panchina Allenatore A. Gilardino

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche 23 C. Stengs

Probabili formazioni Genoa-Pisa

GENOA (3-5-2): Leali; Ostigard, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi.

PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Vural, Aebischer, Leris, Angori; Tramoni, Moreo. All. Gilardino.

Forma

Partite tra le due squadre

I precedenti tra Genoa e Pisa sono 39, con 14 vittorie rossoblù, 16 pareggi e 9 successi toscani.

Classifica