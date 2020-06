Dove vedere Genoa-Juventus in tv e streaming

Il Genoa sfida in casa la capolista Juventus nella 29ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La di Maurizio Sarri, capolista della , è impegnata in trasferta nell'anticipo della 29ª giornata contro il di Davide Nicola. I bianconeri comandano la classifica con 69 punti e un cammino di 23 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, e puntano a tenere a distanza la , prima inseguitrice, i liguri cercano punti che potrebbero rivelarsi molto pesanti nell'agguerrita lotta per non retrocedere, che li vede protagonisti assieme a , e , con anche e ancora dentro, visto che pur staccate, non sono ancora matematicamente condannate.

La Vecchia Signora è in vantaggio nelle 52 sfide disputate in Serie A in casa dei rossoblù, con 22 successi, 19 affermazioni del Genoa e 11 pareggi. I due confronti più recenti si sono conclusi con una vittoria per parte: 2-0 per il Genoa il 17 marzo 2019, 4-2 per la Juventus il 26 agosto 2017.

Madama è reduce da una serie positiva di 5 vittorie consecutive in campionato, fra cui l'ultima venerdì sera contro il Lecce allo Stadium, il Grifone invece prima dello scontro diretto contro il Brescia ha rimediato due sconfitte e 2 vittorie nelle ultime 4 gare disputate.

Il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo è il capocannoniere della Juventus con 23 goal realizzati, di cui ben 9 sono arrivati su calcio di rigore, mentre Goran Pandev e Domenico Criscito sono i migliori marcatori del Genoa con un bottino di 7 reti ciascuno.

QUANDO SI GIOCA GENOA-JUVENTUS

Genoa-Juventus si giocherà la sera di martedì 30 giugno 2020 a porte chiuse nella cornice dello Stadio Luigi Ferraris di Genova. La partita avrà inizio alle ore 21.45.

DOVE VEDERE GENOA-JUVENTUS IN TV E STREAMING

L'anticipo Genoa-Juventus sarà trasmesso in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Gli abbonati Sky potranno seguire la partita anche in diretta attraverso Sky Go, sia su pc e notebook, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone. Sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma o scaricare l'apposita app per sistemi Android e iOS.

Tifosi e appassionati potranno inoltre vedere Genoa-Juventus acquistando un pacchetto su Now Tv, il servizio pay-per-view di Sky, che consente la visione anche delle gare di Serie A dopo aver acquistato un pacchetto fra quelli proposti.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-JUVENTUS

Nicola si affiderà al consueto 3-5-2. Ancora out l'ex Criscito, infortunato, oltre al lungodegente Radovanovic. In attacco Iago Falque è in vantaggio su Pandev e Sanabria su Pinamonti, Destro e Favilli. A centrocampo a destra potrebbe spuntarla Ankersen, con Barreca confermato a sinistra. In mezzo Schöne in regia e ai suoi lati Behrami e uno fra Cassata e Sturaro. Qualche dubbio anche in difesa, dove dovrebbe rivedersi l'argentino Romero con Soumaoro e Masiello. Fra i pali ci sarà Perin.

Sarri potrebbe preferire nuovamente Bernardeschi a Douglas Costa nel tridente d'attacco con Dybala e Cristiano Ronaldo. Scalpita anche il 'Pipita' Higuain, che tuttavia, come con il Lecce, sarà più probabilmente impiegato a gara in corso. A centrocampo Ramsey potrebbe scalzare Rabiot come mezzala sinistra, con Bentancur e Pjanic confermati rispettivamente come mezzala destra e regista. In difesa, davanti a Szczesny, Bonucci e De Ligt comporranno la coppia centrale, a destra giocherà Cuadrado e Matuidi dovrà ancora sacrificarsi da esterno basso di sinistra.

GENOA (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Ankersen, Behrami, Schöne, Cassata, Barreca; Iago Falque, Sanabria.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Matuidi; Bentancur, Pjanic, Ramsey; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo.