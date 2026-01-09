Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Serie A
team-logoGenoa
Stadio Luigi Ferraris
team-logoCagliari
Francesco Schirru

Dove vedere Genoa-Cagliari lunedì in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Genoa e Cagliari in campo per il primo match del girone di ritorno: come guardare la sfida di Marassi in diretta tv e streaming alle 18.30 di lunedì.

Con il girone di ritorno, la Serie A entra nel vivo. A Marassi subito uno scontro fondamentale per rimanere in Serie A, ovvero quello tra il Genoa di De Rossi e il Cagliari di Pisacane, due rossoblù separate da appena tre punti.

Obiettivo fuga per il Cagliari, reduce dal pari in rimonta contro la Cremonese (2-2, goal nel finale dell'esordiente Trepy), mentre il Genoa spera di agganciare la squadra isolana in graduatoria a pochi giorni dall'1-1 contro il Milan. Si prospetta una sfida equilibrata in terra ligure, tra due team sì altalenanti, ma che stanno dimostrando di poter giocare a viso aperto con tutte le avversarie di Serie A.

Genoa-Cagliari si gioca lunedì come penultima sfida di un turno che si concluderà con il posticipo, sempre del 12 gennaio, tra Juventus e Cremonese.

Come guardare Genoa-Cagliari in diretta? Canale TV e diretta streaming

Serie A
Genoa crest
Genoa
GEN
Cagliari crest
Cagliari
CGL

Genoa-Cagliari si può vedere solamente su Dazn, servizio che trasmette l'intera Serie A 2025/2026 in diretta tv e streaming.

Chi ha attivo l'offerta zona Dazn, però, può seguire la partita tra Genoa e Cagliari anche su Sky e precisamente sul canale numero 214 (Dazn 1).

Tramite Dazn è possibile guardare Genoa-Cagliari via app e sito ufficiale, mentre nel caso di Sky solamente in tv sul satellite.

Come guardare Genoa-Cagliari all'estero con una VPN 

A che ora comincia Genoa-Cagliari?

crest
Serie A - Serie A
Stadio Luigi Ferraris

Notizie sulle squadre e probabili formazioni

Probabili formazioni Genoa - Cagliari

GenoaHome team crest

3-5-2

Formazione

3-4-3

Home team crestCGL
1
N. Leali
27
A. Marcandalli
22
J. Vasquez
5
L. Oestigard
2
M. Thorsby
3
A. Martin Caricol
15
B. Norton-Cuffy
17
R. Malinovsky
32
M. Frendrup
9
Vitinha
29
L. Colombo
1
E. Caprile
15
J. Rodriguez
26
Y. Mina
6
S. Luperto
8
M. Adopo
16
M. Prati
28
G. Zappa
2
M. Palestra
29
G. Borrelli
77
Z. Luvumbo
10
G. Gaetano

3-4-3

CGLAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • D. De Rossi

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • F. Pisacane

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Notizie sulla Genoa

Sono diversi i giocatori indisponibili nel Genoa: Cornet, Ekuban, Gronbaek, Messias, Siegrist. Onana è stato eliminato con il suo Camerun in Coppa d'Africa, da valutare il suo rientro. Otoa ed Ellertsson scalpitano, in contesa per una maglia da titolare con Marcandalli e Thorsby.

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi.

Notizie sul Cagliari

Diversi infortunati di lungo periodo nel Cagliari: Belotti, Deiola, Felici, Folorunsho, Zé Pedro. Kilicsoy ancora in coppia con Esposito, fuori Borrelli. Mazzitelli e Idrissi in panchina, Mina in vantaggio su Rodriguez per un posto in difesa.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Gaetano, Obert; Esposito, Kilicsoy. All. Pisacane.

Forma: le ultime partite

GEN
-Forma

Goal segnato (subito)
4/8
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

CGL
-Forma

Goal segnato (subito)
7/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

Precedenti tra Genoa e Cagliari

GEN

Ultime 5 partite

CGL

1

Vittoria

3

Pareggi

1

Vittoria

10

Goal segnati

8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

Classifica di Genoa e Cagliari

Sfida agli antipodi della classifica: Milan secondo a quota 39 punti, -3 dall’Inter capolista. La Fiorentina, invece, è penultima a quota 13, con tre lunghezze di distanza dal Genoa quartultimo. 

