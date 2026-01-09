Dove vedere Genoa-Cagliari lunedì in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Con il girone di ritorno, la Serie A entra nel vivo. A Marassi subito uno scontro fondamentale per rimanere in Serie A, ovvero quello tra il Genoa di De Rossi e il Cagliari di Pisacane, due rossoblù separate da appena tre punti.

Obiettivo fuga per il Cagliari, reduce dal pari in rimonta contro la Cremonese (2-2, goal nel finale dell'esordiente Trepy), mentre il Genoa spera di agganciare la squadra isolana in graduatoria a pochi giorni dall'1-1 contro il Milan. Si prospetta una sfida equilibrata in terra ligure, tra due team sì altalenanti, ma che stanno dimostrando di poter giocare a viso aperto con tutte le avversarie di Serie A.

Genoa-Cagliari si gioca lunedì come penultima sfida di un turno che si concluderà con il posticipo, sempre del 12 gennaio, tra Juventus e Cremonese.

Sono diversi i giocatori indisponibili nel Genoa: Cornet, Ekuban, Gronbaek, Messias, Siegrist. Onana è stato eliminato con il suo Camerun in Coppa d'Africa, da valutare il suo rientro. Otoa ed Ellertsson scalpitano, in contesa per una maglia da titolare con Marcandalli e Thorsby.

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi.

Notizie sul Cagliari

Diversi infortunati di lungo periodo nel Cagliari: Belotti, Deiola, Felici, Folorunsho, Zé Pedro. Kilicsoy ancora in coppia con Esposito, fuori Borrelli. Mazzitelli e Idrissi in panchina, Mina in vantaggio su Rodriguez per un posto in difesa.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Gaetano, Obert; Esposito, Kilicsoy. All. Pisacane.

