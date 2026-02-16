Dove vedere Galatasaray-Juventus in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Archiviata la delusione del Derby d'Italia perso all'ultimo contro l'Inter, la Juventus torna a misurarsi in campo europeo: la formazione di Luciano Spalletti va in casa del Galatasaray per giocare l'andata degli spareggi di Champions League, ovvero il turno intermedio che porterà agli ottavi di finale.

Si gioca a Istanbul, in una città e su un terreno di gioco che alla Juve non rievoca buoni ricordi: nell'edizione 2013/2014 i bianconeri sono stati eliminati dalla fase a gironi proprio dal Galatasaray, su un campo fangoso e dopo il rinvio di 24 ore prima, a causa di una rete dell'ex interista Sneijder.

Ecco dunque tutte le informazioni su Galatasaray-Juventus: dove vedere la partita in tv e streaming, lo stato di forma delle due squadre e le formazioni scelte da Okan Buruk e Luciano Spalletti.

Come guardare Galatasaray-Juventus in diretta? Canale TV e diretta streaming

Per quanto riguarda la diretta tv, Galatasaray-Juventus è un'esclusiva Sky: la gara sarà visibile sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 251.

L'alternativa, per quanto riguarda la diretta streaming, è seguire la sfida su SkyGo (per i clienti Sky) o su NOW, sempre tramite abbonamento.

Come guardarla all'estero con una VPN

Galatasaray-Juventus: a che ora comincia

Notizie sulle squadre e formazioni

Se ti trovi all'estero, puoi utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Galatasaray-Juventus con il tuo servizio di streaming, in questo caso Sky o NOW. Una VPN, come NordVPN , consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Tanti i volti noti della Serie A presenti nella rosa del Galatasaray e titolari contro la Juventus: da Osimhen a Lang, passando per Lemina. Panchina invece per Icardi.

Spalletti non ha a disposizione l'infortunato David: Openda è pronto a prendere il suo posto in attacco. Riecco Thuram, recuperato: il francese può tornare dall'inizio in mezzo al campo al posto di Miretti.

Probabili formazioni Galatasaray-Juventus

GALATASARAY (4-2-3-1): Cakir; Boey, Sanchez, Bardakci, Elmali; Lemina, Gundogan; Yilmaz, Akgun, Lang; Osimhen. All. Buruk

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; Openda. All. Spalletti

Forma di Galatasaray e Juventus

Il Galatasaray, primo in patria, ha vinto le ultime quattro partite tra campionato e Coppa di Turchia. Nella Fase Campionato di Champions League la formazione dell'ex interista Okan Buruk ha chiuso al ventesimo posto.

La Juventus si è invece fermata nelle ultime gare, perdendo contro Atalanta e Inter tra campionato e Coppa Italia e racimolando un 2-2 in extremis contro la Lazio.

Precedenti Galatasaray-Juventus

