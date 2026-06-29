Coppa del Mondo - Mondiali - Fase Finale New York/New Jersey Stadium

Francia vs Svezia è trasmessa in diretta in Italia. Di seguito trovi i canali TV e le piattaforme di streaming disponibili per seguire la partita live.

Come vedere Francia-Svezia con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Francia-Svezia: data e orario

Francia e Svezia si affrontano al New York New Jersey Stadium di East Rutherford, in un match valido per i sedicesimi di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Per la Francia si tratta del primo ostacolo nella fase a eliminazione diretta, dopo una fase a gironi condotta con autorità assoluta.

Didier Deschamps porta in campo una squadra che ha dominato il Girone I senza concedere nulla agli avversari. Tre vittorie in tre partite, dieci gol segnati e soltanto due subiti: i numeri parlano da soli. L'allenatore ha confermato che lascerà la guida tecnica al termine di questo torneo, e sembra determinato a congedarsi nel modo migliore possibile.

Kylian Mbappé è il punto di riferimento offensivo dei Bleus, ma la profondità del reparto avanzato francese va ben oltre il fuoriclasse del Real Madrid. Ousmane Dembélé ha firmato una tripletta nella vittoria per 4-1 sulla Norvegia nell'ultima giornata del girone, confermando che la Francia può fare male in molti modi diversi.

La Svezia di Graham Potter ha vissuto un percorso ben più tortuoso. I gialloblù sono approdati a questo turno come una delle migliori terze classificate del Girone F, dopo aver raccolto quattro punti in tre partite.

Isak Hien è out per infortunio, e la linea difensiva svedese dovrà essere riorganizzata. Viktor Gyökeres e Alexander Isak restano le armi principali in attacco, con Anthony Elanga pronto a sfruttare la sua velocità in transizione. Potter ha dichiarato di guardare a questa sfida come a un sogno, consapevole che in una partita a eliminazione diretta si può ribaltare qualsiasi pronostico.

Di seguito trovi tutte le informazioni su come seguire Francia vs Svezia in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Didier Deschamps non registra infortuni né squalifiche in vista della partita. Il probabile undici titolare della Francia prevede Maignan in porta; Upamecano, Kounde, Saliba e Theo Hernandez in difesa; Olise, Rabiot, Tchouameni e Dembele a centrocampo; Doue e Mbappe in attacco.

Graham Potter deve fare a meno di Isak Hien, out per infortunio. Non si registrano squalifiche. Il probabile undici titolare della Svezia vede Widell Zetterstroem tra i pali; Lagerbielke, Nilsson Lindeloef e Gudmundsson in difesa; Ayari, Karlstroem, Bernhardsson e Stroud a centrocampo; Elanga, Gyokeres e Isak nel tridente offensivo. Aggiornamenti saranno disponibili nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche 4 I. Hien

Stato di forma

La Francia arriva alla sfida con un bilancio di quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite. L'unico passo falso è arrivato in un'amichevole pre-torneo contro la Costa d'Avorio (2-1), prima dell'inizio della competizione. Nel Mondiale, i Bleus hanno battuto il Senegal 3-1, l'Iraq 3-0 e la Norvegia 4-1, segnando dieci gol e subendone soltanto due nelle tre gare del girone. Tre vittorie consecutive e una fase a gironi chiusa a punteggio pieno certificano il momento di forma eccellente della squadra di Deschamps.

La Svezia presenta un ruolino più altalenante: una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. Il successo più netto è arrivato contro la Tunisia (5-1), ma la pesante sconfitta per 5-1 contro l'Olanda ha evidenziato le difficoltà dei gialloblù contro le grandi. Il pareggio per 1-1 con il Giappone nell'ultima giornata è bastato per la qualificazione come migliore terza. Complessivamente, la Svezia ha segnato dieci gol e ne ha subiti altrettanti nelle ultime cinque partite.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due nazionali risale al novembre 2020, quando la Francia si impose per 4-2 in casa nella UEFA Nations League A. In quella stessa edizione, la Svezia aveva vinto il match di andata a Stoccolma per 1-0. Nelle ultime cinque sfide, la Francia conduce con tre vittorie contro una della Svezia, con un ulteriore successo francese in un'amichevole del novembre 2014 (1-0). Le due nazionali si incontrarono anche nei playoff di qualificazione ai Mondiali del 2016 e 2017, con ciascuna squadra che vinse in casa propria.

Classifica





La Francia ha chiuso al primo posto nel Girone I, mentre la Svezia ha terminato in terza posizione nel Girone F.





Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).

Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.

Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.



Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.







