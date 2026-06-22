Francia vs Iraq è trasmessa in diretta da DAZN. Di seguito trovate il canale e il link per seguire la partita in streaming live.

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Francia-Iraq: data e orario

La Francia torna in campo ai Mondiali 2026 per la seconda gara del Girone I, questa volta contro l'Iraq al Lincoln Financial Field di Philadelphia. Les Bleus arrivano all'appuntamento con già tre punti in tasca, dopo aver battuto il Senegal nella gara d'esordio.

Deschamps si prepara a effettuare alcune rotazioni rispetto alla prima uscita. Bradley Barcola è pronto a ricevere la sua prima presenza da titolare in un Mondiale, mentre Kylian Mbappé guida un attacco che sulla carta non lascia molte speranze agli avversari. Michael Olise, reduce da elogi pubblici dello stesso capitano, vuole confermare il suo status di talento di prima fascia del calcio europeo.

L'Iraq di Graham Arnold arriva a Philadelphia reduce da una sconfitta per 4-1 contro la Norvegia all'esordio. Il risultato è stato pesante, ma i Leoni della Mesopotamia hanno dimostrato carattere e la loro presenza a questi Mondiali, dopo quasi quarant'anni di assenza, è già una storia straordinaria.

William Saliba guida una difesa francese che ha già messo alle spalle la finale di Champions League persa con l'Arsenal contro il Paris Saint-Germain. Il centrale si è detto concentrato esclusivamente sulla causa nazionale, e il suo rendimento in questi Mondiali sembra confermarlo.

Per l'Iraq, questa partita rappresenta la possibilità di riscattarsi e di conquistare i primi punti della loro storia mondiale. La missione è difficile, ma lo spirito mostrato nelle qualificazioni intercontinentali suggerisce che non si arrenderanno senza combattere.

Di seguito tutte le informazioni su dove seguire Francia vs Iraq in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Didier Deschamps dovrebbe schierare Mike Maignan in porta, con una difesa composta da Jules Kouandé, Dayot Upamecano, William Saliba e Lucas Digne. A centrocampo spazio ad Adrien Rabiot e Manu Koné, con Ousmane Dembélé, Michael Olise e Bradley Barcola a supporto di Kylian Mbappé. Non risultano infortuni o squalifiche nel gruppo francese. Sul fronte iracheno, Graham Arnold dovrebbe affidarsi a Ahmed Basil Fadhil tra i pali, con una linea difensiva formata da Akam Hashem, Zaid Tahseen, Merchas Doski e Hussein Ali. Zidane Iqbal e Ibrahim Bayesh agiranno in mediana, con Ali Jasim e Amir Al-Ammari sulle fasce a sostegno di Ali Al Hamadi e Ayman Hussein. Anche per l'Iraq non si segnalano assenze per infortunio o squalifica al momento.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

La Francia arriva a questa sfida con un bilancio di quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite. L'unica battuta d'arresto è arrivata in amichevole contro la Costa d'Avorio (2-1), mentre i successi includono il 3-1 al Senegal all'esordio mondiale e due vittorie nelle amichevoli di marzo contro Colombia (3-1) e Brasile (2-1). In totale, Les Bleus hanno segnato dieci gol e ne hanno subiti cinque in questo arco di gare. L'Iraq, al contrario, ha raccolto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. Dopo il pari per 1-1 contro la Spagna in amichevole, gli uomini di Arnold hanno perso 2-0 contro il Venezuela e poi subito il pesante 4-1 dalla Norvegia all'esordio mondiale. Le due vittorie precedenti erano arrivate contro Andorra (1-0) e Bolivia (2-1) nelle qualificazioni. Complessivamente, l'Iraq ha segnato cinque gol e ne ha incassati otto in queste cinque gare.

Precedenti

I dati disponibili non riportano precedenti tra Francia e Iraq nelle ultime cinque edizioni di confronti diretti. Non è possibile fornire un riepilogo storico basato sui dati a disposizione.

Classifica





Nel Mondiali - Girone I, la Francia occupa attualmente la seconda posizione, mentre l'Iraq è quarto.





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