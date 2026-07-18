Coppa del Mondo - bronzo Miami Stadium

Francia vs Inghilterra è trasmessa in diretta in Italia su Rai 1 e in streaming gratuito su RaiPlay. La partita è disponibile anche su DAZN. I dettagli su canale TV e live streaming sono indicati di seguito.

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Francia-Inghilterra: data e orario

Francia e Inghilterra si sfidano al Miami Stadium nella finale per il terzo posto della Coppa del Mondo 2026. Nessuna delle due nazionali ha centrato la finale, ma la posta in gioco resta concreta: un bronzo iridato e l'orgoglio da portare a casa.

I Bleus arrivano a questa partita dopo la sconfitta per 2-0 contro la Spagna in semifinale. Didier Deschamps aveva costruito un percorso solido nel torneo, ma la serata contro le Furie Rosse ha spento le ambizioni più grandi. Per Kylian Mbappé, chiudere il Mondiale con una medaglia al collo resta l'unico obiettivo rimasto.

L'uscita dell'Inghilterra ha fatto più rumore. Thomas Tuchel ha visto i suoi ragazzi condurre 1-0 contro l'Argentina a pochi minuti dalla fine, salvo poi subire una rimonta che ha scatenato accese polemiche in patria. Le scelte del tecnico tedesco sono state messe sotto la lente, anche se non sono mancate voci difensive nel dibattito.

Jude Bellingham ha vissuto una semifinale da protagonista nel senso più amaro del termine, mentre Harry Kane cerca una soddisfazione personale in quello che potrebbe essere il suo ultimo Mondiale da titolare. La sfida con Mbappé aggiunge un ulteriore livello di interesse tecnico alla partita.

I precedenti tra le due nazionali parlano chiaro: l'ultimo incrocio in un Mondiale risale ai quarti di finale del 2022 in Qatar, con la Francia che si impose 2-1. Quel ricordo è ancora vivo nello spogliatoio inglese.

Di seguito trovi tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta, con i canali TV disponibili, le opzioni di live streaming e l'orario di calcio d'inizio.

Formazioni

Didier Deschamps deve fare a meno di William Saliba, out per infortunio. Il portiere titolare è Mike Maignan, protetto da una difesa a quattro composta da Theo Hernandez, Ibrahima Konaté, Maxence Lacroix e Malo Gusto. A centrocampo spazio a Warren Zaïre-Emery e N'Golo Kanté con Rayan Cherki, mentre il tridente offensivo vede Ousmane Dembélé, Désiré Doué e Kylian Mbappé.

Thomas Tuchel è privo di Jordan Henderson, anch'egli indisponibile per infortunio. Il probabile undici inglese prevede Jordan Pickford tra i pali, con Djed Spence, Marc Guéhi, Jarell Quansah ed Ezri Konsa in difesa. Jude Bellingham, Elliot Anderson e Morgan Rogers compongono il centrocampo, mentre Marcus Rashford, Noni Madueke e Harry Kane guidano l'attacco. Eventuali aggiornamenti saranno disponibili a ridosso del fischio d'inizio.

Stato di forma

La Francia presenta un bilancio di quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite del Mondiale. L'uscita più recente è la sconfitta per 2-0 contro la Spagna in semifinale il 14 luglio. In precedenza, i Bleus avevano battuto il Marocco 2-0 nei quarti e il Paraguay 1-0 agli ottavi. Nelle cinque gare, la Francia ha segnato otto gol e ne ha subiti tre.

L'Inghilterra rispecchia lo stesso andamento: quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque. L'ultima partita si è conclusa con la sconfitta per 2-1 contro l'Argentina il 15 luglio, dopo che gli inglesi erano in vantaggio negli istanti finali. Nel percorso precedente, Tuchel aveva guidato la squadra a successi su Norvegia per 2-1 e Messico per 3-2. Le tre punte hanno prodotto otto gol totali, con quattro subiti.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due nazionali risale al 10 dicembre 2022, quando la Francia eliminò l'Inghilterra ai quarti di finale del Mondiale in Qatar con un 2-1. Nelle ultime cinque sfide complessive, la Francia ha vinto tre volte contro una vittoria inglese e un pareggio. L'unico successo dell'Inghilterra in quel periodo è la vittoria per 2-0 in amichevole il 17 novembre 2015.

Classifica

Nella fase a gironi del Mondiale 2026, la Francia ha chiuso al primo posto nel Girone I, mentre l'Inghilterra ha vinto il Girone L.

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