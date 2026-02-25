Dove vedere Foggia-Casarano in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Derby pugliese nella giornata numero 29 di Serie C Sky Wi-Fi. Allo Zaccheria si sfideranno il Foggia di Michele Pazienza e il Casarano di Vito Di Bari.
È un match fra due squadre che inseguono obiettivi diversi: i rossoneri hanno bisogno di rialzarsi dopo 7 ko consecutivi, per provare ad abbandonare l’ultimo posto che condannerebbe alla Serie D.
I rossoblu, invece, sognano la zona playoff del girone C, occupando al momento la decima posizione.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Foggia-Casarano in diretta? Canale TV e diretta streaming
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Max e Sky Sport 251.
Sarà possibile seguire Foggia-Casarano anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
Foggia-Casarano: ora di inizio
La gara fra Foggia e Casarano, valida per la giornata numero 29 di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà sabato 28 febbraio, allo stadio Pino Zaccheria, con fischio d’inizio ore 17:30.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabile formazione Foggia
FOGGIA (4-3-3): Perucchini; Staver, Brosco, Rizzo, Giron; Garofalo, Petermann, Castorri; Liguori, Tommasini, Cangiano. All. Pazienza.
Probabile formazione Casarano
CASARANO (3-4-1-2): Bacchin; Celiento, Bachini, Gyamfi; Versienti, Logoluso, Ferrara, Giraudo; Chiricò; Santarcangelo, Grandolfo. All. Di Bari.
Forma
Foggia in grave difficoltà: 7 ko consecutivi sono una striscia che ha portato i rossoneri in fondo alla classifica. Il Casarano, invece, altalenante nelle ultime 4: due vittorie e due ko.
Partite tra le due squadre
Classifica
Foggia fanalino di coda nel girone C, con soli 22 punti. Il Casarano, invece, è decimo: 36 punti, gli stessi dell’Altamura.