Serie C
Foggia
Casarano
Dove vedere Foggia-Casarano in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Come guardare la partita di Serie C Sky Wi-Fi tra Foggia e Casarano: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

Derby pugliese nella giornata numero 29 di Serie C Sky Wi-Fi. Allo Zaccheria si sfideranno il Foggia di Michele Pazienza e il Casarano di Vito Di Bari.

È un match fra due squadre che inseguono obiettivi diversi: i rossoneri hanno bisogno di rialzarsi dopo 7 ko consecutivi, per provare ad abbandonare l’ultimo posto che condannerebbe alla Serie D.

I rossoblu, invece, sognano la zona playoff del girone C, occupando al momento la decima posizione.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Foggia-Casarano in diretta? Canale TV e diretta streaming

Foggia
Casarano
Foggia-Casarano verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Max e Sky Sport 251.

Sarà possibile seguire Foggia-Casarano anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Foggia-Casarano: ora di inizio

Serie C - Grp. C

La gara fra Foggia e Casarano, valida per la giornata numero 29 di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà sabato 28 febbraio, allo stadio Pino Zaccheria, con fischio d’inizio ore 17:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabile formazione Foggia

FOGGIA (4-3-3): Perucchini; Staver, Brosco, Rizzo, Giron; Garofalo, Petermann, Castorri; Liguori, Tommasini, Cangiano. All. Pazienza.

Probabile formazione Casarano

CASARANO (3-4-1-2): Bacchin; Celiento, Bachini, Gyamfi; Versienti, Logoluso, Ferrara, Giraudo; Chiricò; Santarcangelo, Grandolfo. All. Di Bari.

Forma

FOG
-Forma

Goal segnato (subito)
5/12
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

CAS
-Forma

Goal segnato (subito)
7/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Foggia in grave difficoltà: 7 ko consecutivi sono una striscia che ha portato i rossoneri in fondo alla classifica. Il Casarano, invece, altalenante nelle ultime 4: due vittorie e due ko. 

Partite tra le due squadre

FOG

Ultime 3 partite

CAS

1

Vittoria

1

Pareggio

1

Vittoria

3

Goal segnati

2
Partite con più di 2,5 gol
0/3
Entrambe le squadre a segno
1/3

Classifica

Foggia fanalino di coda nel girone C, con soli 22 punti. Il Casarano, invece, è decimo: 36 punti, gli stessi dell’Altamura.

