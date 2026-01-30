Dove vedere Foggia-Audace Cerignola in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Derby di Capitanata nella domenica sera di Serie C. Allo Zaccheria si affronteranno il Foggia e il Cerignola, che hanno bisogno di punti per continuare a inseguire rispettivamente salvezza e. playoff.

I rossoneri devono riscattare la sconfitta di Latina, che ha un po’ fermato quella che sembrava essere una risalita di slancio.

Di contro, però, c’è un Cerignola che punta i playoff: ottavo posto attuale in classifica per i gialloblu, con quattro risultati utili consecutivi.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Foggia-Audace Cerignola in diretta? Canale TV e diretta streaming

Foggia-Audace Cerignola verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport 253.

Sarà possibile seguire Foggia-Audace Cerignola anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Foggia-Audace Cerignola: ora di inizio

La gara fra Foggia e Audace Cerignola, valida per la 24esima giornata di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà domenica 1° febbraio, allo stadio Zaccheria, con fischio d’inizio ore 20:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabile formazione Foggia

FOGGIA (4-3-3): Perucchini; Buttaro, Minelli, Rizzo, Olivieri; Garofalo, Petermann, Oliva; Winkelmann, Bevilacqua, D’Amico. All. Barilari

Probabile formazione Audace Cerignola

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Iliev, Todisco, Russo, Vitale, Martinelli, Gambale, Paolucci, Ligi, D'Orazio, Cretella, Parlato. All. Maiuri

Forma

Cerignola che ha conquistato ben 8 punti nelle ultime 4: perfetta media inglese, con due successi e due pari. Il Foggia, invece, ha battuto il Giugliano due settimane fa, cadendo poi nella trasferta di Latina.

Partite tra le due squadre

Classifica

Foggia in zona playout: 22 punti e 17esima posizione per i rossoneri. Tutto il contrario di un Cerignola a quota 32, ottavo in piena zona playoff.