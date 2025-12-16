Dove vedere Fiorentina-Udinese in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Nella sedicesima giornata di Serie A una delle partite in programma è quella tra Fiorentina e Udinese allo Stadio Artemio Franchi. Il match si disputerà domenica 21 dicembre alle ore 18.

Partita che la Fiorentina non può sbagliare per non compromettere ancora di più la sua situazione in classifica, dove si trova ultimissima. L'Udinese invece vuole confermare la grande vittoria contro il Napoli.

Come guardare Fiorentina-Udinese in diretta? Canale TV e diretta streaming

Come guardare ovunque con una VPN

Fiorentina-Udinese: ora di inizio

Serie A - Serie A Artemio Franchi, Firenze

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Fiorentina - Udinese Probabile formazione Panchina Allenatore P. Vanoli Probabile formazione Panchina Allenatore K. Runjaic

Notizie sulla Fiorentina

CI saranno diversi modi per vedere Fiorentina-Udinese: per vederla su DAZN sarà necessario scaricare l'app su un televisore compatibile, o in alternativa utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box oppure console PlayStation e XBox. La partita sarà trasmessa però anche su Sky e in particolare sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport (251). Fiorentina-Udinese sarà visibile anche in streaming su Sky Go o su NOW.Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

La Fiorentina cerca di trovare la svolta per cambiare questa stagione fino ad ora disastrosa. Vanoli dovrebbe puntare sul 3-5-2 con il dubbio in difesa tra Marì e Comuzzo. Fagioli ancora in mezzo al campo dopo la buona prova con il Verona, insieme a lui Sohm e Mandragora. In attacco Kean sarà supportato da Gudmundsson.

Notizie sull'Udinese

Runjaic verso molte conferme della squadra che ha sconfitto il Napoli. Assente per infortunio Atta, Zanoli e Bertola sugli esterni. Non si tocca Zaniolo che agirà davanti, dietro a Davis. Piotrowski in mezzo al campo.

Forma

Continua il momento negativo per la Fiorentina che non vede la luce in questa stagione: i viola hanno peggiorato la loro situazione con la sconfitta casalinga contro il Verona. Ancora zero successi in Serie A per la Fiorentina che ha solo sei punti in 15 giornate, a meno 8 dalla zona salvezza.

Decisamente diverso il campionato dell'Udinese, decima in classifica con 21 punti conquistati. I bianconeri in particolare arrivano dal match in grande fiducia per la vittoria meritata contro il Napoli, ottenuta 1-0 ma con un risultato che sarebbe potuto essere anche più ampio. L'Udinese ha vinto due delle ultime tre gare di campionato.

Partite tra le due squadre

Classifica