Dove vedere Fiorentina-Torino in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Fiorentina aggrappata alle speranze salvezza, Torino in ripresa in campionato grazie al successo col Lecce.

La ventiquattresima giornata di Serie A oppone i viola ai granata, con la squadra di Vanoli sconfitta a Napoli nell'ultimo weekend e chiamata a non fallire per tenere vive le chances di tirarsi fuori dalla zona retrocessione.

I ragazzi di Baroni, invece, battendo i salentini hanno spezzato un filotto horror caratterizzato da 4 ko di fila e si sono riportati a metà classifica in acque più sicure.

Di seguito tutte le info su Fiorentina-Torino, comprese quelle riguardanti il canale tv, la copertura streaming del match e le formazioni.

Come guardare Fiorentina-Torino in diretta? Canale TV e diretta streaming

Fiorentina-Torino sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251), nonché scaricando l'app di DAZN o utilizzando dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, console PlayStation e XBox o il TIMVISION Box.

Il match, inoltre, sarà disponibile in streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili, su NOW, su Sky Go e utilizzando NordVPN.

Fiorentina-Torino: ora di inizio

Serie A - Serie A Artemio Franchi, Firenze

Fiorentina-Torino si gioca sabato 7 febbraio 2026, alle 20:45, allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Fiorentina - Torino Probabile formazione Panchina Allenatore P. Vanoli Probabile formazione Panchina Allenatore M. Baroni

Notizie sulla Fiorentina

Tolti Lamptey e Sabiri, rosa al completo per Vanoli: in casa viola si punta a far tornare titolare Kean, subentrato a Napoli dopo il problema fisico smaltito alla vigilia della trasferta al Maradona.

Notizie sul Torino

Assenze pesante per il Toro, privo degli squalificati Vlasic e degli infortunati Aboukhlal, Ilic, Ismajli e Simeone.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-TORINO

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Solomon, Brescianini, Mandragora, Gudmundsson; Kean. All. Vanoli.

TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Anjorin, Ilkhan, Casadei, Obrador; Zapata, Adams. All. Baroni.

Sono ben 168 i precedenti complessivi tra Fiorentina e Torino: 57 vittorie viola, 53 granata e 58 pareggi.

