Dove vedere Fiorentina-Juventus in tv e streaming

La Fiorentina ospita la Juventus nella quinta giornata del campionato di Serie A: dove vedere la partita in tv e streaming.

Il quinto turno del campionato di Serie A proporrà un grande classico del calcio italiano: Fiorentina-Juventus.

Le due squadre arriveranno a quella che da decenni è una sfida sentitissima con umori probabilmente opposti. I gigliati infatti non riescono a vincere dalla prima giornata (3-2 in extremis contro la Cremonese) e sono reduci dalla loro prima sconfitta stagionale: quella patita per 1-0 sul campo dell’Udinese.

Come se non bastasse, la squadra guidata da Vincenzo Italiano sta mostrando diverse difficoltà in fase offensiva: se si considera anche la sfida esterna con il Twente di Conference League, sono ben quattro le partite consecutive nelle quali non è riuscita a trovare la via della rete.

Di goal ne ha invece segnati due la Juventus nell’ultima uscita di campionato. La squadra bianconera, dopo i due pareggi consecutivi ottenuti contro Sampdoria e Roma, è tornata al successo battendo 2-0 lo Spezia grazie alle marcature di Vlahovic e Milik.

Per la compagine guidata da Allegri, che è ancora imbattuta nel torneo, sono otto i punti sin qui messi in cascina, ovvero tre in più di quelli totalizzati dalla Fiorentina.

QUANDO SI GIOCA FIORENTINA-JUVENTUS

Fiorentina-Juventus, anticipo del quinto turno di Serie A, si giocherà sabato 3 settembre 2022 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Il calcio d’inizio verrà battuto alle ore 15.00.

DOVE VEDERE FIORENTINA-JUVENTUS IN DIRETTA TV E STREAMING

Sarà DAZN a trasmettere in diretta e in esclusiva Fiorentina-Juventus.

La sfida del Franchi sarà quindi visibile su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o in alternativa su tutti i televisori collegabili a console di gioco come PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), o a dispositivi come TIM VISION Box, Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

Coloro che sono abbonati sia a DAZN che a Sky, potranno inoltre seguire la gara sull’app disponibile sul decoder Sky Q, o ancora sul canale Zona DAZN (numero 214 del satellite), in questo caso con un costo aggiuntivo.

Essendo trasmessa da DAZN, Fiorentina-Juventus sarà inoltre ovviamente visibile su dispositivi mobili come smartphone e tablet, o su pc e notebook, attraverso l’apposita app compatibile con i sistemi iOS ed Android, o collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sarà Stefano Borghi a curare la telecronaca di Fiorentina-Juventus per DAZN. Al suo fianco, per il commento tecnico, ci sarà Dario Marcolin.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-JUVENTUS

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Ikoné, Jovic, Sottil.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro; Miretti, Locatelli, Rabiot; Di Maria, Vlahovic, Kostic.