Dove vedere Fiorentina-Cremonese in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

La Fiorentina apre il 2026 al 'Franchi' dove affronta la Cremonese per la diciottesima giornata di Serie A.

Il momento resta delicatissimo per la squadra viola che dopo la bella vittoria contro l'Udinese è caduta di nuovo nell'ultimo turno del 2025 sul campo del Parma. La squadra di Paolo Vanoli è ancora ultima in classifica.

Sta decisamente meglio la Cremonese anche se la squadra di Davide Nicola ha raccolto solo un punto tra Torino, Lazio e Napoli.

Come vedere Fiorentina-Cremonese in diretta? Canale TV e diretta streaming

Su DAZN è possibile vedere Fiorentina-Cremonese del diciottesimo turno di Serie A, sia in diretta streaming che live in tv.

Chi desidera guardare la partita tra Fiorentina e Cremonese su Sky, invece, deve attivare Zona DAZN: in questo caso il canale per seguire la sfida è il 214, ovvero DAZN 1.

Come guardarla fuori dall'Italia con una VPN

Fiorentina-Cremonese: ora di inizio

Serie A - Serie A Artemio Franchi, Firenze

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Fiorentina-Cremonese con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Il Franchi di Firenze ospita la partita tra Fiorentina e Cremonese domenica 4 gennaio, come primo match di entrambe nel 2026. Si gioca alle 15.00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Fiorentina - Cremonese Probabile formazione Panchina Allenatore P. Vanoli Probabile formazione Panchina Allenatore D. Nicola

Probabili formazioni Fiorentina-Cremonese

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodò, Mandragora, Fagioli, Ndour, Parisi; Kean, Gudmundsson. All. Vanoli.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Zerbin, Grassi, Payero, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.

Forma

Stagione fin qui disastrosa per la Fiorentina che ha vinto solo una delle prime diciassette partite giocate in campionato e ne ha perse quattro delle ultime cinque.

Era iniziato benissimo invece il campionato della Cremonese, capace di vincere a San Siro contro il Milan nella prima giornata. Ma i grigiorossi hanno vinto solo una delle ultime quattro trasferte.

Precedenti tra le due squadre

Classifica