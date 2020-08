Dove vedere la finale di Champions League in tv e streaming

La finale di Champions League chiude la Final Eight a Lisbona: le info sulla partita e su come guardare l'incontro in tv e streaming.

La arriva al capitolo finale: l'ultima partita chiude la speciale Final Eight sempre in , dove si sono giocate tutte le ultime sfide come previsto dal nuovo format dopo la pausa per l'emergenza sanitaria.

La coppa finirà però sicuramente in o in , uniche due nazioni rappresentate con due squadre a testa in semifinale. Da una parte il sfida il , dall'altra il affronta il : nessuna big di , e è infatti riuscita ad arrivare fino in fondo.

Due grandissime sorprese in questa edizione: il Lipsia di Nagelsmann, primo allenatore nella storia della competizione a raggiungere una semifinale a soli 33 anni, ha eliminato nella fase a scontri diretti il di Mourinho e l' di Simeone. Ora tenta l'impresa contro il colosso PSG, sfidando il suo 'maestro' Tuchel, che ai tempi dell' II lo convinse a diventare allenatore.

Altre squadre

I campioni di Francia hanno avuto la meglio sul agli ottavi e sull' ai quarti, vincendo contro la squadra di Gasperini proprio in rimonta nel finale.

A caccia del miracolo sportivo anche il Lione di Rudi Garcia, che ha già eliminato dalla Champions League due grandi favorite alla vittoria finale come la di Sarri e il di Guardiola: di fronte troverà il , grande favorita a questo punto della competizione.

Dopo aver battuto il agli ottavi con sette goal in due gare, i bavaresi hanno dato un'altra notevole prova di forza rifilando ben otto goal al .

QUANDO SI GIOCA LA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE

La finale di Champions League si giocherà domenica 23 agosto 2020 allo Da Luz di Lisbona, dove solitamente gioca il . La sfida verrà disputata ovviamente a porte chiuse, il fischio d’inizio è previsto per le ore 21.00.

In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, si procederà con i tempi supplementari da 15’. In caso di ulteriore parità dopo i 120’, la finalissima verrà decisa ai calci di rigore.

DOVE VEDERE LA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE IN TV E STREAMING

La finale di Champions League sarà trasmessa dall’emittente satelitare Sky sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite e 472 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).

La sfida sarà inoltre visibile in chiaro su canale 5.

La finalissima di Lisbona sarà inoltre visibile anche in su dispositivi come pc, smartphone o tablet attraverso la piattaforma Sky Go , o ancora su Mediaset Play registrandosi gratuitamente sul sito.