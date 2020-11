Dove vedere Ferencvaros-Juventus in tv e streaming

La Juventus sfida il Ferencvaros nella 3ª giornata della fase a gironi di Champions League: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

La terza giornata della fase a gironi di , per il Gruppo G, vede la sfidare gli ungheresi del Ferencvaros.

Bianconeri bisognosi di non fallire l'appuntamento con la vittoria, sopratutto dopo il passo falso interno nell'ultimo impegno europeo allo Stadium col . Il Ferencvaros, dal canto suo, ha smosso la classifica pareggiando contro la .

Il Girone G di Champions, vede il Barça guardare tutti dall'alto a punteggio pieno con 6 punti, seguito dalla a 3 e da ucraini e magiari a quota un punto.

QUANDO SI GIOCA FERENCVAROS-JUVENTUS

Ferencvaros-Juventus si gioca mercoledì 4 novembre 2020 alla 'Groupama Arena' di Budapest, in Ungheria: fischio d'inizio previsto alle ore 21:00.

DOVE VEDERE FERENCVAROS-JUVENTUS IN TV E STREAMING

La partita tra Ferencvaros e Juventus verrà trasmessa in esclusiva su Sky, più precisamente sul canale Sky Sport Uno (201 del satellite; 472 del digitale terrestre).

In alternativa, il match sarà visibile in su Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky scaricando l'app su pc, smartphone o tablet, o su Now TV registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

PROBABILI FORMAZIONI FERENCVAROS-JUVENTUS

FERENCVAROS (4-3-3): Dibusz; Lovrencsics, Blazic, Kovacevic, Heister; Somalia, Siger, Kharatin; Zubkov, Isael, Tokmac Nguen. All. Rebrov.

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Kukusevski, Arthur, Bentancur, Chiesa; Ramsey; Dybala, C. Ronaldo. All. Pirlo.