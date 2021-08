Dove vedere l'esordio di Messi col PSG

Lionel Messi è ufficialmente un nuovo calciatore del Paris Saint-Germain: dove vedere il debutto dell'argentino con la maglia del club parigino.

Lionel Messi è ufficialmente nuovo calciatore del Paris Saint-Germain. Attraverso i canali ufficiali, il club dello sceicco Al Khelaifi ha annunciato l'arrivo a parametro zero del fuoriclasse argentino . Messi, che lascia il Barcellona dopo oltre 20 anni in blaugrana, indosserà la maglia numero 30 e comporrà un tridente d'attacco da sogno con Neymar e Mbappé.

C'è già grande attesa per il debutto di Lionel Messi con la maglia del Paris Saint-Germain. Il campione argentino è già a Parigi ed è pronto a mettersi a disposizione del suo connazionale Mauricio Pochettino. L'esordio del nuovo numero 30 dei transalpini potrebbe già esserci sabato 14 agosto, nella sfida valida per il secondo turno di Ligue 1 tra il PSG e lo Strasburgo al Parco dei Principi.

Il club francese ha già annunciato che giocherà la gara di campionato con il 100% di spettatori, ovvero 47 mila e 900. Arrivato l'ok della questione: il PSG torna ad avere lo stadio pieno dal 26 febbraio 2020, prima della pandemia di Coronavirus.

MESSI QUANDO DEBUTTA COL PSG

Sabato 14 agosto 2021 Lionel Messi potrebbe debuttare con la maglia del Paris Saint-Germain. La squadra di Mauricio Pochettino affronta nella seconda giornata della Ligue 1 2021/2022 lo Strasburgo allo stadio 'Parco dei Principi'. C'è grande attesa per la prima assoluta con la maglia della società francese della 'Pulga', che ha scelto il numero 30.

DOVE VEDERE IL DEBUTTO DI MESSI COL PSG

La sfida tra PSG e Strasburgo, la prima di Messi con la maglia del club parigino, verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky che proprio quest'anno ha acquisito i diritti per trasmettere le partite del campionato francese. I canali di riferimento sul quale sarà possibile seguire il match sono Sky Sport Uno e Sky Sport Football.