Dove vedere Empoli Ladies-Juventus Women in tv e streaming

Le Juventus Women affronteranno in trasferta l'Empoli Ladies: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Le Women, campionesse d' e attualmente al primo posto in campionato, nel prossimo turno di campionato affronteranno l' Ladies, alle prese con una bella classifica caratterizzata dalla momentanea sesta piazza con 15 punti racimolati. Il tutto, avendo battuto in trasferta il per 1-2 nell'ultima sfida.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

La formazione toscana propone qualcosa fuori dagli schemi. Ogni riferimento al tecnico Alessandro Pistolesi è puramento voluto. Sulla stessa panchina da 35 anni di fila, l'allenatore della formazione empolese rappresenta l'unicità pura. Insomma, qualcosa di incredibile.

Attenzione, però, alle ragazze terribili di Rita Guarino, reduci dalla cinquina - alla prima sfida del 2020 - rifilata in trasferta al Tavagnacco. Una vittoria, l'ennnesima, a consolidare un'egemonia sempre più pressante. Il rendimento, finora, parla chiaro: tutte vittorie e una sola sconfitta.

QUANDO SI GIOCA EMPOLI LADIES-JUVENTUS WOMEN

Empoli Ladies-Juventus Women si giocherà domenica 19 gennaio nel palcoscenico del Castellani di Empoli. Il fischio d'inizio della gara è previsto per le ore 12.30

DOVE VEDERE EMPOLI LADIES-JUVENTUS WOMEN IN TV E STREAMING

La sfida Empoli Ladies-Juventus Women sarà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport e Sky Sport Uno, che detiene i diritti della Serie A femminile. Gli abbonati a Sky inoltre potranno seguire la gara anche su pc, tablet o smartphone tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI LADIES-JUVENTUS WOMEN

EMPOLI LADIES (4-3-3): Baldi; Di Guglielmo, Garnier, Giatras Zoi, Varriale; Cinotti, Hjolman, Simonetti; Acuti, Papaleo, Prugna

JUVENTUS WOMEN (4-3-3): Bacic; Hyyrynen, Gama, Sembrant, Boattin; Pedersen, Bonansea, Rosucci; Cernoia, Girelli, Maria Alves