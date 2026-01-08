Dove vedere Egitto-Costa d'Avorio in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

La Coppa d'Africa 2025 è arrivata ai quarti di finale.

Tra le squadre rimaste ancora in corsa per la vittoria ci sono Egitto e Costa d'Avorio, che si affronteranno per decretare una delle quattro semifinaliste.

L'Egitto, dopo aver vinto il Gruppo B con sette punti davanti all'Angola, ha superato il Benin agli ottavi di finale ai tempi supplementari. La Costa d'Avorio, invece, si è piazzata prima nel Gruppo F a pari punti col Camerun e ha battuto il Burkina Faso nel turno precedente con un secco 3-0.

Di seguito tutto su Egitto-Costa d'Avorio, match valido per i quarti della Coppa d'Africa: formazioni, canale tv e copertura streaming.

Come guardare Egitto-Costa d'Avorio in diretta? Canale TV e diretta streaming

Egitto-Costa d'Avorio sarà trasmessa in diretta tv su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e visibile in streaming sul sito di Sportitalia, scaricando l'app di Sportitalia su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN

Egitto-Costa d'Avorio: ora di inizio

Egitto-Costa d'Avorio si gioca sabato 10 gennaio 2026, alle ore 20 italiane, in Marocco sede di questa edizione della Coppa d'Africa.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Egitto - Costa d'Avorio Probabile formazione Panchina Allenatore H. Hassan Probabile formazione Panchina Allenatore E. Fae

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

EGITTO (4-3-3): El Shenawy; Hany, Rabia, Ibrahim, Hambdi; Fathy, Ateya, Zizo; Salah, Marmoush, Trezeguet. Ct. Hassan

COSTA D'AVORIO (4-3-3): Fofana; Doue, Kossounou, Ndicka, Konan; S. Fofana, Kessie, Sangaré; Diomande, Guessand, Diallo. Ct: Faé.

Forma

Partite tra le due squadre

Nei 21 precedenti complessivi, 11 vittorie dell'Egitto, 6 della Costa d'Avorio e 4 pareggi.