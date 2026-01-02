Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Africa Cup of Nations
team-logoEgitto
Stade Adrar
team-logoBenin
Francesco Schirru

Dove vedere Egitto-Benin lunedì in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Prima gara della nuova fase per Egitto e Benin, che scendono in campo negli ottavi della Coppa d'Africa: la partita si gioca lunedì, in palio i quarti contro una tra Costa d'Avorio e Burkina Faso.

La Coppa d'Africa continua. In Marocco, sede del torneo 2025 (con i match più importanti di scena ora nel 2026), parte la fase ad eliminazione diretta: tra gli ottavi di finale c'è anche Egitto-Benin, ovvero una delle favorite alla vittoria finale contro una delle squadre continentali più sorprendenti dell'ultimo biennio.

L'Egitto di Salah, che non ha ancora chiarito quale sarà il suo futuro dopo la Coppa d'Africa, sfida un Benin che è stato a un tanto così da raggiungere una storica qualificazione al Mondiale previsto tra appena cinque mesi.

Favorita in virtù di un attacco da urlo, composto dallo stesso Salah, da Marmoush del City e da Trezeguet, l'Egitto spera di allungare in testa alle vincitrici della Coppa d'Africa, essendo la capolista per trofei conquistati. 

Il Benin ha però dimostrato di saper battere chiunque e superare i Faraoni darebbe ulteriore slancio alla sua campagna. 

Dalla stessa parte del tabellone ci sono Costa d'Avorio e Burkina Faso, una delle quali sarà l'avversaria della vincente di Egitto-Benin.

Africa Cup of Nations
Egitto crest
Egitto
EGI
Benin crest
Benin
BEN

Come guardare Egitto-Benin in diretta? Canale TV e diretta streaming

Anche Egitto-Benin, come il resto della Coppa d'Africa si può guardare in diretta tv su Sportitalia, al canale numero 60 del digitale terrestre o al 560 per chi usa Sky.

L'alternativa per vedere il match tra Egitto e Benin è la diretta streaming attraverso l'app o il sito ufficiale di Sportitalia.

Egitto-Benin: a che ora inizia

crest
Africa Cup of Nations - Africa - Coppa delle Nazioni - Finale
Stade Adrar

Prima partita della fase ad eliminazione diretta per entrambe, Egitto e Benin scendono in campo in Marocco e in particolare ad Agadir, nello Stadio Adrar: si parte alle ore 17:00 italiane.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Egitto - Benin

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • H. Hassan

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • G. Rohr

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Probabili formazioni:

Egitto (4-3-3): El Shenawy; Hany, Ibrahim, Rabia, Hamdi; Attia, Zizo, Fathy; Salah, Marmoush, TrezeguetBenin (4-3-3): Dandjinou; Verdon, Tijani, Ouorou, Roche; Dokou, Hassane, Attidjikou; Olaitan, Mounié, Aiyegun

Forma

EGI
-Forma

Goal segnato (subito)
5/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

BEN
-Forma

Goal segnato (subito)
1/11
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
0/5

Partite tra le due squadre

EGI

Ultime 4 partite

BEN

3

Vittorie

1

Pareggio

0

Vittorie

14

Goal segnati

5
Partite con più di 2,5 gol
3/4
Entrambe le squadre a segno
3/4

Classifica

0