Dove vedere Egitto-Benin lunedì in tv e streaming: canale, orario, formazioni

La Coppa d'Africa continua. In Marocco, sede del torneo 2025 (con i match più importanti di scena ora nel 2026), parte la fase ad eliminazione diretta: tra gli ottavi di finale c'è anche Egitto-Benin, ovvero una delle favorite alla vittoria finale contro una delle squadre continentali più sorprendenti dell'ultimo biennio.

L'Egitto di Salah, che non ha ancora chiarito quale sarà il suo futuro dopo la Coppa d'Africa, sfida un Benin che è stato a un tanto così da raggiungere una storica qualificazione al Mondiale previsto tra appena cinque mesi.

Favorita in virtù di un attacco da urlo, composto dallo stesso Salah, da Marmoush del City e da Trezeguet, l'Egitto spera di allungare in testa alle vincitrici della Coppa d'Africa, essendo la capolista per trofei conquistati.

Il Benin ha però dimostrato di saper battere chiunque e superare i Faraoni darebbe ulteriore slancio alla sua campagna.

Dalla stessa parte del tabellone ci sono Costa d'Avorio e Burkina Faso, una delle quali sarà l'avversaria della vincente di Egitto-Benin.

Come guardare Egitto-Benin in diretta? Canale TV e diretta streaming

Anche Egitto-Benin, come il resto della Coppa d'Africa si può guardare in diretta tv su Sportitalia, al canale numero 60 del digitale terrestre o al 560 per chi usa Sky.

L'alternativa per vedere il match tra Egitto e Benin è la diretta streaming attraverso l'app o il sito ufficiale di Sportitalia.

Come guardare la partita all'estero con una VPN

Egitto-Benin: a che ora inizia

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Egitto-Benin con il tuo solito servizio di streaming (Sportitalia in questo caso). Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Prima partita della fase ad eliminazione diretta per entrambe, Egitto e Benin scendono in campo in Marocco e in particolare ad Agadir, nello Stadio Adrar: si parte alle ore 17:00 italiane.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Egitto - Benin Probabile formazione Panchina Allenatore H. Hassan Probabile formazione Panchina Allenatore G. Rohr

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Probabili formazioni:

Forma

Partite tra le due squadre

Classifica