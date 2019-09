Dove vedere Dinamo Zagabria-Atalanta in tv e streaming

Esordio in Champions per l'Atalanta che affronta in trasferta la Dinamo Zagabria: tutte le informazioni su dove seguire la partita in tv e streaming.

Serata storica per il calcio italiano e per l' che fa il suo esordio assoluto in affrontando la in .

Dopo l'incredibile 3° posto dello scorso anno, la Dea ha conquistato l'accesso alla fase a gironi della Champions per la prima volta nella sua storia.

Se escludiamo il colosso , il girone non è proibitivo per l'Atalanta che può giocarsela ad armi pari con Dinamo Zagabria e per il secondo posto.

Non ci sono precedenti tra nerazzurri e croati, nemmeno in , dove lo scorso anno l'Atalanta è stata eliminata nei preliminari a sorpresa dal Copenaghen.

La squadra di Gasperini ci ha già abituato a grandi sorprese in Europa e proverà a stupire anche in Champions, a cominciare dalla notte di Zagabria che comunque vada resterà indimenticabile.

QUANDO SI GIOCA DINAMO ZAGABRIA-ATALANTA

Dinamo Zagabria-Atalanta si gioca mercoledì 18 settembre alle ore 21 allo Stadio Maksimir di Zagabria, in Croazia. Contemporaneamente si disputerà anche l'altra partita del girone tra Shakhtar e Manchester City in .

DOVE VEDERE DINAMO ZAGABRIA-ATALANTA IN TV E STREAMING

Sarà Sky a trasmettere in esclusiva Dinamo Zagabria-Atalanta: la diretta sarà disponibile sui canali Sky Sport Arena e Sky Sport (253 del satellite, 484 del digitale). Non è prevista la copertura in chiaro su Mediaset, che per la prima giornata trasmetterà soltanto - su Canale 5. Per gli abbonati Sky è disponibile anche la diretta gratuita su Sky Go, scaricando l'app per pc, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI DINAMO ZAGABRIA-ATALANTA

Il tecnico Bjelica dovrebbe schierare un 4-3-3 con l'ex Petkovic nel tridente offensivo insieme ad Orsic e Kadzior. Possibile panchina iniziale per il talento spagnolo Dani Olmo. A centrocampo la regia è affidata a Moro (obiettivo di mercato del in estate), con Gojak e Majer ai suoi lati. La difesa sarà guidata dall'esperto Theophile-Catherine, mentre tra i pali ci sarà Zagorac.

Soliti dubbi in difesa per Gasperini che potrebbe rilanciare Palomino dal primo minuto con Toloi e Masiello. Per il resto sarà la solita Atalanta, con Hateboer e Gosens sugli esterni (Castagne non è ancora pienamente recuperato) e Freuler ad affiancare De Roon in mezzo al campo. In attacco Muriel dovrebbe farcela, ma soltanto per la panchina: il tridente sarà composto da Ilicic, Gomez e Zapata.

DINAMO ZAGABRIA (4-3-3): Zagorac; Ivo Pinto, Théophile-Catherine, Peric, Leovac; Gojak, Moro, Majer; Kadzior, Petkovic, Orsic.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Palomino, Toloi, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata.