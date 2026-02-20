Dove vedere Crotone-Foggia in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Crotone e Foggia si sfidano nella giornata numero 28 du Serie C Sky Wi-Fi. Duello intenso fra le formazioni di Longo e del neo mister rossonero Pazienza.
L’ex centrocampista, infatti, è stato chiamato alla guida dei pugliesi, ultimi in classifica a quota 22 punti e reduci da ben cinque ko consecutivi.
Il Crotone, invece, è uscito sconfitto dalla trasferta di Picerno, ma è sesto a quota 41, in piena zona playoff.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Crotone-Foggia in diretta? Canale TV e diretta streaming
Crotone-Foggia verrà proposta in diretta televisiva da Sky.
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport 252.
Sarà possibile seguire Crotone-Foggia anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
Come guardare ovunque con una VPNSe ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.
Crotone-Foggia: ora di inizio
La gara fra Crotone e Foggia, valida per la ventottesima giornata di Serie C Sky Wi-fi, si giocherà domenica 22 febbraio, allo stadio Ezio Scida, con fischio d’inizio ore 17:30.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabile formazione Crotone
CROTONE (4-3-3): Merelli; Novella, Armini, Di Pasquale, Guerra; Meli, Vinicius, Sandri; Energe , Gomez, Zunno. All. Longo.
Probabile formazione Foggia
FOGGIA (3-5-2): Perucchini; Staver, Brosco, Rizzo; Nocerino, Garofalo, Petermann, Castorri, Giron; Cangiano, Tommasini. All. Pazienza.
Forma
Foggia sconfitto nelle ultime cinque gare, con una crisi evidente di risultati. Il Crotone, invece, ha perso l’ultimo match con il Picerno, chiudendo una striscia positiva di tre successi e un pari.
Partite tra le due squadre
Classifica
Crotone sesto in classifica a quota 41 punti, in piena zona playoff. Il Foggia, invece, è ultimo a 22.