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Dove vedere Crotone-Catania in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Crotone vs Catania
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Come guardare la partita di Serie C Sky Wi-Fi tra Crotone e Catania: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

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Monday night fra Crotone e Catania, protagoniste di uno dei posticipi del 35esimo turno di Serie C.

Allo Scida si gioca per ottenere il miglior piazzamento nei playoff: Catania che vuole difendere il secondo posto dagli assalti di Cosenza, Salernitana e Casertana, mentre il Crotone è un po’ più attardato a quota 55.

Allo Scida arbitra Stefano Striamo di Salerno.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Crotone-Catania in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Crotone
CRO
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Catania
CAT

Crotone-Catania verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Calcio e Sky Sport 252.

Sarà possibile seguire Crotone-Catania anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Crotone-Catania: ora di inizio

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Serie C - Grp. C

La gara fra Crotone e Catania, valida per la 36esima giornata del girone C di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà lunedì 13 aprile, allo stadio Ezio Scida, con fischio d’inizio ore 20:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Proababile formazione Crotone

CROTONE (4-3-3): Merelli; Novella, Cocetta, Armini, Guerra; Gallo, Vinicius, Sandri; Energe, Gomez, Zunno. All. Longo

Proababile formazione Catania

CATANIA (4-2-3-1): Dini; Raimo, Ierardi, Miceli, Celli; Quaini, Di Tacchio; Bruzzaniti, Cicerelli, D’Ausilio; Caturano. All. Viali.

Forma

CRO
-Forma

Goal segnato (subito)
9/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

CAT
-Forma

Goal segnato (subito)
5/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Partite tra le due squadre

CRO

Ultime 5 partite

CAT

3

Vittorie

1

Pareggio

1

Vittoria

7

Goal segnati

4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Classifica

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