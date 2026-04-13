Dove vedere Crotone-Catania in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Monday night fra Crotone e Catania, protagoniste di uno dei posticipi del 35esimo turno di Serie C.
Allo Scida si gioca per ottenere il miglior piazzamento nei playoff: Catania che vuole difendere il secondo posto dagli assalti di Cosenza, Salernitana e Casertana, mentre il Crotone è un po’ più attardato a quota 55.
Allo Scida arbitra Stefano Striamo di Salerno.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Crotone-Catania in diretta? Canale TV e diretta streaming
Crotone-Catania verrà proposta in diretta televisiva da Sky.
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Calcio e Sky Sport 252.
Sarà possibile seguire Crotone-Catania anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
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Crotone-Catania: ora di inizio
La gara fra Crotone e Catania, valida per la 36esima giornata del girone C di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà lunedì 13 aprile, allo stadio Ezio Scida, con fischio d’inizio ore 20:30.
Notizie sulle squadre e formazioni
Proababile formazione Crotone
CROTONE (4-3-3): Merelli; Novella, Cocetta, Armini, Guerra; Gallo, Vinicius, Sandri; Energe, Gomez, Zunno. All. Longo
Proababile formazione Catania
CATANIA (4-2-3-1): Dini; Raimo, Ierardi, Miceli, Celli; Quaini, Di Tacchio; Bruzzaniti, Cicerelli, D’Ausilio; Caturano. All. Viali.