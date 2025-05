Dove vedere Cremonese-Spezia in diretta tv e streaming?

Tutte le info su dove e come vedere Cremonese-Spezia, finale d'andata dei Playoff di Serie B, in tv e streaming.

I Playoff della Serie B 2024/2025 sono giunti al loro epilogo.

Cremonese e Spezia si contendono l'ultimo slot per centrare la promozione in A, pronte a far compagnia a Sassuolo e Pisa. Soltanto una tra grigiorossi e liguri potrà fare festa, ma prima servirà aggiudicarsi la finale: andata allo Zini, ritorno al Picco domenica sera.

Se al termine del doppio confronto il bilancio dei risultati dovesse essere in parità, niente supplementari o rigori e Spezia promosso in virtù del miglior piazzamento ottenuto in campionato (terzo, rispetto al quarto dei lombardi).

Dove vedere Cremonese-Spezia in diretta: canale tv e streaming

Cremonese-Spezia sarà visibile in diretta tv scaricando l'app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure utilizzando dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, console PlayStation e XBox o il TIMVISION Box.

La finale d'andata dei Playoff di B, in diretta streaming, sarà invece disponibile sul sito di DAZN e scaricando l'app su dispositivi mobili.

Chi presenterà e racconterà Cremonese-Spezia:

Telecronista e seconda voce: non ancora comunicati

Cremonese-Spezia: data e orario del fischio d'inizio

Serie B - promotion - Fase finali Stadio Giovanni Zini

Cremonese-Spezia: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Come stanno Cremonese e Spezia

Quasi superfluo evidenziare che Cremonese e Spezia si presentano alla finale Playoff cariche e col morale altissimo per quanto compiuto nel mini-torneo che vale l'ultima promozione in Serie A.

La squadra di Stroppa in semifinale ha eliminato la Juve Stabia (ko per 2-1 a Castellammare, vittoria per 3-0 in casa), mentre gli Aquilotti hanno avuto ragione del Catanzaro sbancando il Ceravolo con uno 0-2 e ripetendosi tra le mura amiche con un 2-1.

