Dove vedere Cremonese-Inter in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

L'Inter capolista, per consolidare il primo posto in campionato, nella 23ª giornata di Serie A dovrà misurarsi con una Cremonese in difficoltà.

Se i nerazzurri stanno volando, con mini-fuga sancita dal vantaggio di +5 sul Milan ed addirittura +9 su Napoli e Roma alla vigilia del weekend, i grigiorossi stanno pericolosamente perdendo quota: la vittoria manca dal 7 dicembre, inoltre la zona retrocessione sta man mano avvicinandosi sempre più pericolosamente.

Di seguito tutto su Cremonese-Inter: canale tv della partita, formazioni e copertura streaming.

Come guardare Cremonese-Inter in diretta? Canale TV e diretta streaming

Cremonese-Inter sarà visibile in tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251), nonché scaricando l'app di DAZN su una smart tv compatibile oppure utilizzando: dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box o console PlayStation e XBox.

Il match, inoltre, sarà disponibile in diretta streaming su NOW, Sky Go e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN

Cremonese-Inter: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio Giovanni Zini

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Cremonese-Inter si gioca domenica 1º febbraio 2026, alle ore 18:00, allo stadio Giovanni Zini di Cremona.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sulla Cremonese

Nicola privo dello squalificato Barbieri, mentre Collocolo si ritrova di nuovo ai box e va ad aggiungersi a Sanabria.

Notizie sull'Inter

Barella ancora out, sempre fuori i lungodegenti Dumfries e Calhanoglu: per il resto, Chivu può contare sull'intera rosa.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE-INTER

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Grassi, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu.

Forma

Partite tra le due squadre

Il bilancio dei 24 precedenti premia nettamente l'Inter, con 17 vittorie rispetto alle 3 della Cremonese e 4 pareggi.

Classifica