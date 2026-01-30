Goal.com
Serie A
Cremonese
Stadio Giovanni Zini
Inter
Claudio D'Amato

Dove vedere Cremonese-Inter in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Tutte le info su Cremonese-Inter, match della 23ª giornata di Serie A: tutto ciò che c'è da sapere su formazioni, canale tv e diretta streaming.

L'Inter capolista, per consolidare il primo posto in campionato, nella 23ª giornata di Serie A dovrà misurarsi con una Cremonese in difficoltà.

Se i nerazzurri stanno volando, con mini-fuga sancita dal vantaggio di +5 sul Milan ed addirittura +9 su Napoli e Roma alla vigilia del weekend, i grigiorossi stanno pericolosamente perdendo quota: la vittoria manca dal 7 dicembre, inoltre la zona retrocessione sta man mano avvicinandosi sempre più pericolosamente.

Di seguito tutto su Cremonese-Inter: canale tv della partita, formazioni e copertura streaming.

Come guardare Cremonese-Inter in diretta? Canale TV e diretta streaming

Serie A
Cremonese crest
Cremonese
CRE
Inter crest
Inter
INT

Cremonese-Inter sarà visibile in tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251), nonché scaricando l'app di DAZN su una smart tv compatibile oppure utilizzando: dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box o console PlayStation e XBox.

Il match, inoltre, sarà disponibile in diretta streaming su NOW, Sky Go e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Cremonese-Inter: ora di inizio

crest
Serie A - Serie A
Stadio Giovanni Zini

Cremonese-Inter si gioca domenica 1º febbraio 2026, alle ore 18:00, allo stadio Giovanni Zini di Cremona.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Cremonese - Inter

CremoneseHome team crest

3-5-2

Formazione

3-5-2

Home team crestINT
1
E. Audero
24
F. Terracciano
15
M. Bianchetti
6
F. Baschirotto
3
G. Pezzella
33
A. Grassi
11
D. Johnsen
27
J. Vandeputte
22
R. Floriani Mussolini
90
F. Bonazzoli
10
J. Vardy
1
Y. Sommer
95
A. Bastoni
6
S. de Vrij
31
Y. Bisseck
11
L. Henrique
22
H. Mkhitaryan
7
P. Zielinski
30
C. Augusto
8
P. Sucic
10
L. Martinez
94
F. Esposito

3-5-2

INTAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • D. Nicola

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • C. Chivu

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Notizie sulla Cremonese

Nicola privo dello squalificato Barbieri, mentre Collocolo si ritrova di nuovo ai box e va ad aggiungersi a Sanabria.

Notizie sull'Inter

Barella ancora out, sempre fuori i lungodegenti Dumfries e Calhanoglu: per il resto, Chivu può contare sull'intera rosa.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE-INTER

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Grassi, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu.

Forma

CRE
-Forma

Goal segnato (subito)
2/9
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

INT
-Forma

Goal segnato (subito)
11/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Partite tra le due squadre

CRE

Ultime 4 partite

INT

0

Vittorie

0

Pareggi

4

Vittorie

4

Goal segnati

13
Partite con più di 2,5 gol
4/4
Entrambe le squadre a segno
4/4

Il bilancio dei 24 precedenti premia nettamente l'Inter, con 17 vittorie rispetto alle 3 della Cremonese e 4 pareggi.

Classifica

