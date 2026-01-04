Dove vedere Cremonese-Cagliari giovedì in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Si chiude il girone d'andata in Serie A. Per il 19esimo turno, infrasettimanale, in campo anche Cremonese e Cagliari, con mister Nicola che ospiterà in terra lombarda proprio il suo vecchio team, condotto alla salvezza nella passata annata.

Cremonese e Cagliari sono vicinissime in classifica e stanno vivendo un campionato equilibrato, con i padroni di casa a sorpresa già a quota 21, a +3 sul ben più esperto team isolano. I rossoblù guidati da Pisacane si stanno rilanciando nell'ultimo periodo, nonostante un k.o rimediato nell'ultima giornata contro il Milan. Al contrario i grigi stanno perdendo parecchi punti nelle ultime settimane, con tre sconfitte, un pareggio e un successo negli ultimi cinque incontri, un periodo in cui il Cagliari si è avvicinato in classifica in virtù di due vittorie, oltre a due ko e un pari.

Sia Cremonese che Cagliari sono in perfetta media salvezza, con un terzultimo posto lontano rispettivamente 9 e 6 punti. Notevolmente lontana invece la zona europea, soprattutto per la formazione sarda (il Como sesto è a 30 punti totali).

Ora è tempo della partita: vediamo le ultime, da chi gioca a dove vedere l'incontro in diretta tv e streaming.

Come guardare Cremonese-Cagliari in diretta? Canale TV e diretta streaming

Cremonese-Cagliari si può vedere su DAZN: in diretta tv l'evento è disponibile via app, mentre in streaming tramite la stessa app o il sito ufficiale del servizio.

Gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento Zona DAZN possono guardare la gara in tv attraverso il canale 214 del satellite.

La partita tra Cremonese e Cagliari è disponibile solamente in abbonamento e non gratis o in chiaro.

Come guardare Cremonese-Cagliari ovunque con una VPN

A che ora comincia Cremonese-Cagliari

Serie A - Serie A Stadio Giovanni Zini

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Cremonese-Cagliari con il tuo solito servizio di streaming, in questo caso Dazn. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

La partita tra Cremonese e Cagliari si gioca giovedì 9 gennaio 2026, alle ore 18.30. Match infrasettimanale, sarà il penultimo del 19esimo turno, con Milan-Genoa a chiuderlo poche ore più tardi.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Cremonese - Cagliari Probabile formazione Panchina Allenatore D. Nicola Probabile formazione Panchina Allenatore F. Pisacane

Probabile formazione Cremonese

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Folino; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.

Dopo il k.o contro la Fiorentina arrivato nel finale, Nicola non dovrebbe cambiare molto. Vardy e Bonazzoli in avanti, Payero a centrocampo con Bondo, quest'ultimo fuori nel primo tempo contro i viola.

Probabile formazione Cagliari

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Rodríguez; Palestra, Adopo, Prati, Mazzitelli, Obert; Esposito, Kilicsoy. All. Pisacane.

Essendo a diversi giorni di distanza nonostante si tratti di un turno infrasettimanale, Pisacane dovrebbe confermare praticamente l'undici superato dal Milan. In attacco ci saranno Esposito e Kilicsoy, con Mina che dovrebbe invece tornare in difesa. Palestra e Obert esterni.

Ultime partite

Precedenti tra le due squadre

Classifica