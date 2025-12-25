Dove vedere Costa d'Avorio-Camerun in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Il Camerun, privo dell'infortunato Anguissa, torna in campo per la seconda giornata del Gruppo F contro la Costa d'Avorio.

Nella prima giornata la nazionale allenata dal Ct Pagou ha affrontato il Gabon vincendo 1-0 grazie al goal di Karl Etta Eyong, mentre gli ivoriano hanno giocato contro il Mozambico vincendo con lo stesso risultato (1-0, goal di Diallo) ovvero le altre due nazionali inserite nel loro girone.

Di seguito tutte le info su Costa d'Avorio-Camerun, comprese quelle riguardanti le formazioni, il canale tv del match e la copertura streaming.

Come guardare Costa d'Avorio-Camerun in diretta? Canale TV e diretta streaming

Costa d'Avorio-Camerun sarà trasmessa in esclusiva su Sportitalia (canale numero 60 del digitale terrestre) e visibile in diretta streaming sul sito di Sportitalia, scaricando l'app su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN

Costa d'Avorio-Camerun: ora di inizio

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Costa d'Avorio-Camerun si gioca domenica 28 dicembre 2025, alle 21:00 italiane.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Costa d'Avorio - Camerun Probabile formazione Panchina Allenatore E. Fae Probabile formazione Panchina Allenatore D. Pagou

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Forma

Partite tra le due squadre

Sono venti i precedenti tra Costa d'Avorio e Camerun con un bilancio in perfetto equilibrio: nove vittorie per parte e due pareggi.

Classifica