Africa Cup of Nations
team-logoCosta d'Avorio
Stade de Marrakech
team-logoCamerun
Lelio Donato

Dove vedere Costa d'Avorio-Camerun in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Costa d'Avorio e Camerun si sfidano per la seconda giornata del Gruppo F della Coppa d'Africa 2025: tutte le info sul match, dalle formazioni a canale tv e diretta streaming.

Il Camerun, privo dell'infortunato Anguissa, torna in campo per la seconda giornata del Gruppo F contro la Costa d'Avorio.

Nella prima giornata la nazionale allenata dal Ct Pagou ha affrontato il Gabon vincendo 1-0 grazie al goal di Karl Etta Eyong, mentre gli ivoriano hanno giocato contro il Mozambico vincendo con lo stesso risultato (1-0, goal di Diallo) ovvero le altre due nazionali inserite nel loro girone.

Di seguito tutte le info su Costa d'Avorio-Camerun, comprese quelle riguardanti le formazioni, il canale tv del match e la copertura streaming.

Come guardare Costa d'Avorio-Camerun in diretta? Canale TV e diretta streaming

Costa d'Avorio-Camerun sarà trasmessa in esclusiva su Sportitalia (canale numero 60 del digitale terrestre) e visibile in diretta streaming sul sito di Sportitalia, scaricando l'app su dispositivi mobili.

Africa Cup of Nations
Costa d'Avorio crest
Costa d'Avorio
CAV
Camerun crest
Camerun
CAM

Come guardare ovunque con una VPN 

Costa d'Avorio-Camerun: ora di inizio

crest
Africa Cup of Nations - Africa - Coppa delle Nazioni - Gruppo F
Stade de Marrakech

Costa d'Avorio-Camerun si gioca domenica 28 dicembre 2025, alle 21:00 italiane.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Costa d'Avorio - Camerun

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • E. Fae

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • D. Pagou

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Forma

CAV
-Forma

Goal segnato (subito)
13/1
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
0/5

CAM
-Forma

Goal segnato (subito)
3/2
Partite con più di 2,5 gol
0/5
Entrambe le squadre a segno
0/5

Partite tra le due squadre

CAV

Ultime 5 partite

CAM

3

Vittorie

1

Pareggio

1

Vittoria

6

Goal segnati

2
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Sono venti i precedenti tra Costa d'Avorio e Camerun con un bilancio in perfetto equilibrio: nove vittorie per parte e due pareggi.

Classifica

0