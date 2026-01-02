La Costa d’Avorio prosegue il proprio cammino in Coppa d’Africa con l’obiettivo dichiarato di raggiungere la finale del prossimo 18 gennaio.

La formazione guidata da Emerse Faé ha chiuso il girone F al primo posto davanti al Camerun, pur a pari punti in classifica, e negli ottavi di finale affronterà il Burkina Faso.

I Les Étalons hanno invece concluso il gruppo E in seconda posizione, alle spalle dell’Algeria, grazie alle vittorie contro Guinea Equatoriale e Sudan.

Come guardare Costa d'Avorio-Burkina Faso in diretta? Canale TV e diretta streaming

Costa d'Avorio-Burkina Faso sarà trasmessa in esclusiva su Sportitalia (canale numero 60 del digitale terrestre) e visibile in diretta streaming sul sito di Sportitalia, scaricando l'app su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.

Costa d'Avorio-Burkina Faso: ora di inizio

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Costa d'Avorio - Burkina Faso Probabile formazione Panchina Allenatore E. Fae Probabile formazione Panchina Allenatore B. Traore

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Partite tra le due squadre

La Costa d'Avorio ha vinto cinque delle 10 sfide disputate contro il Burkina Faso, l'ultimo dei quali nel dicembre 2024 per 2-0 con la doppietta di Oumar Konate.

