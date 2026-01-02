Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Africa Cup of Nations
team-logoCosta d'Avorio
Stade de Marrakech
team-logoBurkina Faso
Michael Baldoin

Dove vedere Costa d'Avorio-Burkina Faso in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Costa d'Avorio e Burkina Faso si affrontano agli ottavi di finale di Coppa d'Africa: dove vedere la gara in diretta tv e streaming e tutte le informazioni sul match.

La Costa d’Avorio prosegue il proprio cammino in Coppa d’Africa con l’obiettivo dichiarato di raggiungere la finale del prossimo 18 gennaio.

La formazione guidata da Emerse Faé ha chiuso il girone F al primo posto davanti al Camerun, pur a pari punti in classifica, e negli ottavi di finale affronterà il Burkina Faso.

I Les Étalons hanno invece concluso il gruppo E in seconda posizione, alle spalle dell’Algeria, grazie alle vittorie contro Guinea Equatoriale e Sudan.

Come guardare Costa d'Avorio-Burkina Faso in diretta? Canale TV e diretta streaming

Costa d'Avorio-Burkina Faso sarà trasmessa in esclusiva su Sportitalia (canale numero 60 del digitale terrestre) e visibile in diretta streaming sul sito di Sportitalia, scaricando l'app su dispositivi mobili.

Africa Cup of Nations
Costa d'Avorio crest
Costa d'Avorio
CAV
Burkina Faso crest
Burkina Faso
BFS

Costa d'Avorio-Burkina Faso: ora di inizio

Africa Cup of Nations - Africa - Coppa delle Nazioni - Finale
Stade de Marrakech

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Costa d'Avorio - Burkina Faso

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • E. Fae

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • B. Traore

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Forma

CAV
-Forma

Goal segnato (subito)
7/4
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

BFS
-Forma

Goal segnato (subito)
10/4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Partite tra le due squadre

CAV

Ultime 5 partite

BFS

2

Vittorie

1

Pareggio

2

Vittorie

3

Goal segnati

4
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

La Costa d'Avorio ha vinto cinque delle 10 sfide disputate contro il Burkina Faso, l'ultimo dei quali nel dicembre 2024 per 2-0 con la doppietta di Oumar Konate.

Classifica

