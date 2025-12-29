Dove vedere Como-Udinese in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Il super Como di Cesc Fabregas, nella diciottesima giornata di Serie A, inaugura il suo 2026 ospitando l'Udinese.

Se i lariani hanno sbancato con gli interessi Lecce, imponendosi con un roboante 3-0 che ha consentito a Nico Paz e soci di chiudere l'anno col botto, la squadra di Runjaic ha evitato il ko interno con la Lazio all'ultimo respiro pareggiando 1-1 grazie alla prodezza di Davis.

Di seguito tutte le info su Como-Udinese, incluse quelle riguardanti formazioni, canale tv e diretta streaming.

Come guardare Como-Udinese in diretta? Canale TV e diretta streaming

Como-Udinese è un'esclusiva DAZN e sarà visibile in diretta tv scaricando l'app di DAZN su un televisore compatibile, oppure utilizzando: console PlayStation e XBox, il TIMVISION Box o dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast.

Gli abbonati a DAZN e Sky, inoltre, potranno vedere il match in tv su DAZN 1 (canale 214 di Sky) attivando Zona DAZN.

Como-Udinese, in streaming, sarà invece disponibile collegandosi al sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili o utilizzando NordVPN.

Como-Udinese: ora di inizio

Como-Udinese si gioca sabato 3 gennaio 2026, alle ore 15:00, allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sul Como

Diego Carlos è squalificato e salterà Como-Udinese, ai box per infortunio invece Addai, Diao, Goldaniga e Morata.

Notizie sull'Udinese

In casa bianconera sempre fuori Atta, mentre Runjaic dovrà valutare l'eventuale recupero di Zemura.

Forma

Il Como è tornato a stupire dopo i due ko consecutivi inanellati in occasione degli esami di maturità contro Inter e Roma, mentre l'Udinese - che battendo il Napoli aveva accarezzato uno step in grado di candidarsi alla lotta per l'Europa - è a secco di vittorie da 2 turni (tonfo al Franchi con la Fiorentina e pari in extremis strappato contro la Lazio).

Partite tra le due squadre

Nove vittorie del Como, 14 dell'Udinese e 13 pareggi: questo il bilancio dei 36 precedenti complessivi tra lariani e friulani.

Classifica

Como in piena zona Europa con i suoi 27 punti, mentre l'Udinese veleggia a metà classifica a quota 22.