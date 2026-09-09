Dove vedere Como-RB Lipsia in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Champions League - Game Week 1 10 set 2026 - 15:00 Stadio G. Sinigaglia

Di seguito i canali e le piattaforme su cui seguire la partita in TV e in live streaming.

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Como-RB Lipsia: giovedì 10 settembre ore 21

Il Como scrive una pagina storica del calcio italiano: per la prima volta nella sua storia, il club lariano fa il suo ingresso in Champions League, ospitando il RB Lipsia allo Stadio Giuseppe Sinigaglia sulle rive del lago di Como.

Lo stadio stesso è protagonista di questa storia: dopo un intervento di ristrutturazione completato in appena 90 giorni, il Sinigaglia ha ottenuto il via libera dalla UEFA, scongiurando il trasferimento della partita a Reggio Emilia. Un risultato straordinario che ha permesso al club di vivere il proprio debutto europeo davanti al proprio pubblico.

Per il presidente del Como, Mirwan Suwarso, questa partita va oltre il calcio giocato: ha ceduto il proprio posto VIP ai tifosi più longevi del club, quelli che hanno vissuto gli anni bui nelle serie minori e che ora possono festeggiare il palcoscenico più grande d'Europa.

In panchina c'è Cesc Fabregas, che ha plasmato una squadra con un'identità tattica precisa. La vittoria per 4-1 contro il Genoa in Serie A, rimontando dopo un gol subito in avvio, ha mostrato la solidità mentale di questo gruppo. I lariani arrivano all'esordio europeo con due vittorie consecutive in campionato.

Il RB Lipsia di Martin Demichelis arriva in Italia con un avvio di stagione altalenante. I tedeschi hanno vinto con autorità contro il Borussia Mönchengladbach (3-0) e l'Eintracht Trier in Coppa di Germania (6-0), ma hanno ceduto 3-1 al Werder Brema nell'ultima giornata di Bundesliga. La continuità di rendimento resta un tema aperto per la squadra sassone.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Cesc Fabregas dovrebbe affidarsi a questo undici titolare: Jean Butez in porta; Trevoh Chalobah, Alex Valle, Yan Couto e Jacobo Ramon in difesa; Lucas Da Cunha e Maximo Perrone a centrocampo; Assane Diao, Martin Baturina, Nico Paz a supporto di Anastasios Douvikas in attacco. Non si registrano indisponibili o squalificati nella rosa lariana.

Martin Demichelis risponde con Maarten Vandevoordt tra i pali; Maxime Esteve, Ridle Baku, David Raum e Willi Orban nel reparto difensivo; Nicolas Seiwald, l'ex Roma Neil El Aynaoui ed Ezechiel Banzuzi in mediana; in attacco Antonio Nusa e Johan Bakayoko con Christopher Nkunku che ha fatto il suo ritorno nel club dopo l'esperienza non esaltante al Milan. Anche il Lipsia non presenta defezioni ufficiali alla vigilia.

Stato di forma

Il Como arriva a questa sfida con un ruolino di due vittorie e un pareggio in questo avvio di Serie A. I lariani hanno battuto il Napoli 2-1 in trasferta e poi il Genoa 4-1 in casa, segnando sei gol nelle ultime due gare di campionato. In precedenza, il pareggio 1-1 contro l'Udinese nella prima giornata.

Il RB Lipsia presenta invece due vittorie e due sconfitte nelle ultime quattro partite ufficiali. Il 6-0 rifilato all'Eintracht Trier in DFB Pokal e il 3-0 al Borussia Mönchengladbach testimoniano la capacità offensiva della squadra, ma le due sconfitte — tra cui il 3-1 subito dal Werder Brema nell'ultimo turno di Bundesliga — evidenziano una certa fragilità difensiva. I tedeschi hanno subito sei gol nelle ultime quattro uscite.

Classifica













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