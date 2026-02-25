Goal.com
Dove vedere Como-Lecce sabato in tv e streaming: canale, orario, formazioni

A -5 da terzo e quarto posto, il Como prova ad avvicinare la zona Champions League. Di fronte c'è un Lecce terzultimo, in piena lotta per non retrocedere.

Superata la quota 40, a cui ovviamente nessuno pensava dopo questi mesi, il Como può ora realmente puntare a un pass per la prossima Champions League. A soli cinque punti da Roma e Napoli, presenti a 45 e rispettivamente al quarto e terzo posto, la formazione lariana punta a giocare in Europa per la prima volta, magari direttamente nel massimo torneo continentale.

Di fronte c'è però un Lecce consapevole di dover fare punti con chiunque in virtù del terzultimo posto e di una lotta per non retrocedere sempre più serrata. Se Verona e Pisa si trovano a -9 dai giallorossi, il 18esimo posto è ciò che preoccupa i salentini e innumerevoli squadre sotto i 30 punti.

Lo scorso dicembre il Como ha espugnato Lecce senza troppi problemi con un secco 0-3: ora la possibilità di riscatto, o la conferma da parte del team di Fabregas.

Come guardare Como-Lecce? Canale TV e diretta streaming

Como-Lecce, di scena sabato alle ore 15:00, si può vedere in diretta tv esclusiva su Dazn, tramite app. In streaming, invece, la gara del 28 febbraio è disponibile anche tramite il sito ufficiale.

Chi ha attivato Zona DAZN può comunque guardare la sfida tra Como e Lecce tramite Sky, precisamente sul canale DAZN 1 (numero 214 del satellite).

Come vederla all'estero ovuque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Como-Lecce con il tuo solito servizio di streaming, in questo caso Dazn. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

A che ora comincia Como-Lecce

Notizie sulle squadre e probabili formazioni

Probabili formazioni Como - Lecce

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • C. Fabregas

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • E. Di Francesco

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Goldaniga, Diao, Baturina 

LECCE (4-2-3-1) Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira. All. Di Francesco

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Berisha, Camarda, Gaspar 

Le ultime partite di Como e Lecce

COM
-Forma

Goal segnato (subito)
5/4
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

LEC
-Forma

Goal segnato (subito)
4/4
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

I precedenti tra Como e Lecce

COM

Ultime 5 partite

LEC

3

Vittorie

1

Pareggio

1

Vittoria

9

Goal segnati

2
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Classifica di Como e Lecce

