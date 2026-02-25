Dove vedere Como-Lecce sabato in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Superata la quota 40, a cui ovviamente nessuno pensava dopo questi mesi, il Como può ora realmente puntare a un pass per la prossima Champions League. A soli cinque punti da Roma e Napoli, presenti a 45 e rispettivamente al quarto e terzo posto, la formazione lariana punta a giocare in Europa per la prima volta, magari direttamente nel massimo torneo continentale.

Di fronte c'è però un Lecce consapevole di dover fare punti con chiunque in virtù del terzultimo posto e di una lotta per non retrocedere sempre più serrata. Se Verona e Pisa si trovano a -9 dai giallorossi, il 18esimo posto è ciò che preoccupa i salentini e innumerevoli squadre sotto i 30 punti.

Lo scorso dicembre il Como ha espugnato Lecce senza troppi problemi con un secco 0-3: ora la possibilità di riscatto, o la conferma da parte del team di Fabregas.

Como-Lecce, di scena sabato alle ore 15:00, si può vedere in diretta tv esclusiva su Dazn, tramite app. In streaming, invece, la gara del 28 febbraio è disponibile anche tramite il sito ufficiale.

Chi ha attivato Zona DAZN può comunque guardare la sfida tra Como e Lecce tramite Sky, precisamente sul canale DAZN 1 (numero 214 del satellite).

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Goldaniga, Diao, Baturina

LECCE (4-2-3-1) Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira. All. Di Francesco

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Berisha, Camarda, Gaspar

