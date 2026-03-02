Dove vedere Como-Inter di Coppa Italia in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Como e Inter si ritrovano una di fronte all'altra per la seconda volta in questa stagione: la prima ha visto un netto successo da parte della formazione nerazzurra, che all'inizio di dicembre si è imposta per 4-0 a San Siro.

Questa volta si gioca per la semifinale d'andata di Coppa Italia: turno a cui i lariani e i nerazzurri si sono qualificati battendo rispettivamente la Fiorentina e il Torino nei quarti di finale. La gara di ritorno è in programma alla fine di aprile.

Dove si potrà vedere in diretta tv e streaming Como-Inter di Coppa Italia? Tutte le informazioni.

Come guardare Como-Inter in diretta? Canale TV e diretta streaming

La semifinale tra Como e Inter si può vedere in diretta tv e streaming sul Mediaset e in particolare su Canale 5: basterà dunque accedere al canale numero 5 del digitale terrestre, in maniera gratuita e in chiaro, ma anche al 105 di Sky.

In diretta streaming, invece, Como-Inter si potrà vedere gratuitamente e senza bisogno di un abbonamento sia su Mediaset Infinity che sul sito di Sportmediaset.

Come guardare Como-Inter all'estero con una VPN

A che ora comincia Como-Inter?

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Como-Inter con il tuo solito servizio di streaming, in questo caso Mediaset. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL.

Como-Inter si gioca nella serata di martedì 3 marzo 2026 con calcio d'inizio alle 21. La gara andrà in scena allo stadio Sinigaglia, terreno di gioco casalingo della formazione lariana.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Como - Inter Probabile formazione Panchina Allenatore C. Fabregas Probabile formazione Panchina Allenatore C. Chivu

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Como in campo con i titolari: rispetto al campionato tornano dunque dall'inizio Smolcic, Valle e Nico Paz. Verso la panchina Caqueret. Kempf non è al meglio, al suo posto può esserci Diego Carlos.

Nell'Inter può tornare titolare Dumfries. In attacco, considerato che Lautaro Martinez è out e Bonny non al meglio, giocano Esposito e Thuram. Pronti anche i vari Martinez, Darmian (in difesa), Frattesi e Diouf.

PROBABILI FORMAZIONI COMO-INTER

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas.

INTER (3-5-2): Martinez; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Mkhitaryan, Diouf, Carlos Augusto; Esposito, Thuram. All. Chivu.

Forma

Momento di forma eccellente per il Como, che ha dimenticato la sconfitta contro la Fiorentina andando a battere Juventus e Lecce e confermandosi in piena corsa per le coppe europee. Sta invece dominando il campionato l'Inter, che però non ha ancora completamente dimenticato la clamorosa eliminazione dalla Champions League per mano del Bodo/Glimt.

I precedenti tra Como e Inter