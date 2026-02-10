Dove vedere Como-Fiorentina in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Altra giornata di Serie A che promette goal, emozioni e spettacolo. Tra le gare in programma in questo turno c’è anche la sfida tra il Como di Cesc Fabregas e la Fiorentina di Paolo Vanoli.

I lariani, che hanno una partita in meno, vogliono consolidare il proprio piazzamento europeo e, perché no, accorciare su Roma e Juve, che condividono il quarto posto a +5 sulla squadra di Fabregas.

La viola, invece, è terzultima in classifica in piena zona retrocessione e necessita di punti pesanti per tirarsi fuori dalle sabbie mobili.

Su GOAL tutte le info di Como-Fiorentina, dalle formazioni e le ultime su chi gioca, a come vedere la partita in diretta tv e streaming.

Come guardare Como-Fiorentina in diretta? Canale TV e diretta streaming

La sfida di Serie A tra Como e Fiorentina sarà visibile in diretta esclusiva su DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e device come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv su DAZN 1, canale 214 di Sky.

Come guardare ovunque con una VPN

Como-Fiorentina: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio G. Sinigaglia

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Como-Fiorentina, gara valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026, è in programma sabato 14 febbraio allo Stadio Sinigaglia. Il calco d’inizio del match è previsto alle ore 15.00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Como - Fiorentina Probabile formazione Panchina Allenatore C. Fabregas Probabile formazione Panchina Allenatore P. Vanoli

Notizie sul Como

Como galvanizzato dal passaggio del turno in Coppa Italia e che potrebbe riproporre Kempf e Vojvoda dal primo minuto. Ramon al centro della difesa con Smolcic e Valle terzini. In mediana Da Cunha e Perrone con Douvikas unica punta. Alle sue spalle Nico Paz con Baturina riferimento esterno di sinistra.

Notizie sulla Fiorentina

Fiorentina senza Gudmundsson e Rugani infortunati. Sulla trequarti potrebbe toccare a Fabbian affiancare Solomon e supportare Kean. In mezzo al campo Fagioli in cabina di regia con Mandragora e Bresciainini mezzali. Difesa a quattro a protezione di De Gea: Comuzzo e Pongracic centrali con Dodò e Parisi terzini.

Probabili formazioni Como-Fiorentina

COMO (4-2-3-1):Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas.

FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Parisi; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Fabbian, Solomon; Kean. All. Vanoli.

Forma

Il Como, sesto in classifica a -5 dalla zona Champions, non è sceso in campo nel weekend: la partita con il Milan verrà infatti recuperata il prossimo 18 febbraio.

Fiorentina in piena lotta salvezza e reduce dal pareggio beffa maturato davanti al proprio pubblico contro il Torino: la viola è terzultimi a -3 dal Lecce quartultimo.

Partite tra le due squadre

Classifica