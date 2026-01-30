Goal.com
Stadio G. Sinigaglia
Michael Baldoin

Dove vedere Como-Atalanta in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Como e Atalanta si sfidano nella 23ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita, inclusi canale TV e opzioni di streaming.

Il Como per continuare a sognare e a confermare la sua candidatura per le prossime coppe europee, l’Atalanta per cercare di restare agganciata al gruppone di testa.

La sfida del Sinigaglia si presenta come un vero e proprio scontro diretto in ottica qualificazione, con le due squadre separate da sole cinque lunghezze.

Se i lariani vivono probabilmente il momento più brillante della stagione, i bergamaschi hanno invece incontrato alcune difficoltà nelle ultime settimane.

Di seguito tutte le info su Como-Atalanta, comprese quelle riguardanti il canale tv della partita e dove poterla vedere in diretta streaming.

Como
COM
Atalanta
ATA

Come guardare Como-Atalanta in diretta? Canale TV e diretta streaming

Como-Atalanta sarà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in diretta tv sarà necessario scaricare l'app di DAZN su un televisore compatibile, o in alternativa utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box oppure console PlayStation e XBox.

Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky, inoltre, potrà vedere Como-Atalanta in tv su DAZN 1 (canale numero 214 di Sky) attivando Zona DAZN.

La partita dello stadio Sinigaglia, in diretta streaming, sarà invece disponibile sia sul sito di DAZN che scaricando l'app su dispositivi mobili.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Como-Atalanta: ora di inizio

Serie A - Serie A
Stadio G. Sinigaglia

Como-Atalanta si gioca domenica 1 febbraio 2026, con calcio d'inizio previsto alle ore 15:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Como - Atalanta

4-2-3-1

Formazione

3-4-2-1

1
J. Butez
3
A. Valle
14
J. Ramon
2
M. Kempf
31
M. Vojvoda
33
L. Da Cunha
10
N. Paz
23
M. Perrone
20
M. Baturina
17
J. Rodriguez
7
A. Morata
29
M. Carnesecchi
19
B. Djimsiti
69
H. Ahanor
42
G. Scalvini
18
G. Raspadori
13
Ederson
17
C. De Ketelaere
59
N. Zalewski
15
M. de Roon
77
D. Zappacosta
9
G. Scamacca

3-4-2-1

ATAAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • C. Fabregas

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • R. Palladino

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Notizie sul Como

Dubbio in attacco per Fabregas che deve decidere se scegliere una prima punta di ruolo come Morata o se affidarsi ad un trequartista adattato, in questo caso toccherebbe nuovamente a Baturina in quel ruolo. Sulla destra Vojvoda resta avanti su Smolcic.

Notizie sull'Atalanta

Lato Atalanta Raspadori verso la conferma al pari di De Ketelaere alle spalle di Scamacca, con Krstovic pronto a subentrare nel corso della ripresa. In difesa Djimsiti e Ahanor avanti su Hien e Kolasinac.

Probabili formazioni Como-Atalanta

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Rodriguez, Nico Paz, Baturina; Morata. All. Fabregas

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Zalewski; De Ketelaere; Scamacca, Raspadori. All. Palladino

Forma

COM
-Forma

Goal segnato (subito)
14/5
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

ATA
-Forma

Goal segnato (subito)
9/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Dopo il ko contro il Milan dello scorso 15 gennaio, il Como ha collezionato tre successi consecutivi tra Serie A e Coppa Italia, con 12 reti segnate e soltanto uno subito contro Lazio, Torino e Fiorentina.

L'Atalanta ha vinto soltanto una delle ultime quattro partite tra campionato e Champions League, ovvero quella per 4-0 dell'ultimo turno, perdendo però in Europa contro Athletic Club di Bilbao e Union San-Gilloise e pareggiano contro il Pisa in trasferta.

Partite tra le due squadre

COM

Ultime 5 partite

ATA

1

Vittoria

1

Pareggio

3

Vittorie

5

Goal segnati

12
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Como e Atalanta si sono affrontate 21 volte in Serie A: il bilancio dei precedenti sorride ai lariani, con otto vittorie a sei e con sette pareggi a completare il quadro.

Classifica

0