Dove vedere Colonia-Inter di Youth League in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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L'Inter Under 19 prova a tenere alta la bandiera dell'Italia in Youth League: la formazione di Benny Carbone sfida i pari età del Colonia nei sedicesimi di finale della competizione, ovvero il primo turno a eliminazione diretta.

Proprio l'Inter è l'unica italiana rimasta in corsa in Youth League dopo la conclusione del girone unico del percorso UEFA Champions League: le altre tre nostre rappresentanti a livello giovanile, ovvero il Napoli, la Juventus e l'Atalanta, sono state tutte eliminate.

Colonia-Inter si gioca in gara secca: la vincente approderà agli ottavi di finale della Youth League, la perdente verrà invece eliminata. In caso di parità di punteggio al 90' si andrà direttamente ai calci di rigore, senza disputare i tempi supplementari.

Di seguito, dunque, tutte le informazioni su Colonia-Inter di Youth League: quando si gioca, l'orario di inizio della partita e dove vederla in diretta tv e streaming.

Come guardare Colonia-Inter di Youth League in diretta? Canale TV e diretta streaming

La sfida di Youth League tra Colonia e Inter sarà visibile in diretta tv su Sky: il canale di riferimento è Sky Sport Calcio.

Per quanto riguarda la diretta streaming, Colonia-Inter potrà essere vista dai clienti Sky tramite l'app senza costi aggiuntivi SkyGo. Partita disponibile anche su NOW, sottoscrivendo un abbonamento e scegliendo il pacchetto Pass Sport.

Un'alternativa è rappresentata da UEFA.tv, che metterà a disposizione gratuitamente in diretta streaming la visione di Colonia-Inter.

Come guardare ovunque con una VPN

Colonia-Inter di Youth League: ora di inizio

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La partita tra le formazioni Under 19 di Colonia e Inter, valida per i sedicesimi di Youth League, si gioca nel tardo pomeriggio di oggi mercoledì 4 febbraio a partire dalle ore 18.00. Il match andrà in scena al RheinEnergieStadion di Colonia, in Germania.

Notizie sulle squadre e formazioni

FORMAZIONI UFFICIALI COLONIA-INTER

COLONIA (4-3-3): Marutzki; Furst, Stapelmann, Kotya-Fofana, Friemel; Harchaoui, Irmiev, Ley; Ponente-Ramirez, Niang, Schenten. All. Ruthenbeck.

INTER (4-3-3): Taho; Ballo, Garonetti, Bovio, Marello; Venturini, Cerpelletti, Mancuso; Mosconi, Iddrissou, Zouin. All. B. Carbone.

Forma

L'Inter di Carbone ha chiuso al quattordicesimo posto il percorso UEFA Champions League, entrando nelle prime 22 e qualificandosi così per gli ottavi di finale della Youth League. Il Colonia ha invece partecipato al percorso Campioni, superando due turni e due avversari: prima il RU Luxembourg, quindi il Midtjylland.

Partite tra le due squadre

Classifica