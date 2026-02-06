Dove vedere la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi oggi in tv: opzioni in chiaro e in abbonamento

Il grande momento è arrivato. Questa sera, tra San Siro (stadio di Inter e Milan) e Cortina va in scena la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali, di scena in Italia a Milano, Cortina e diversi altre località del nord.

Nonostante alcune gare siano già andate in scena, il via vero e proprio dei Giochi Olimpici 2026 è quest'oggi, con l'evento che porterà l'Italia al centro del mondo sportivo.

Una manifestazione tutta da seguire in diretta tv e streaming per diverse ore, sia in chiaro che in abbonamento.

Come guardare la cerimonia in diretta? Canale TV e diretta streaming

Rai 1, primo canale del digitale terrestre, e Raiplay trasmettono la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi questa sera, dalle ore 20:00.

Oltre alla diretta in chiaro in tv e streaming tramite la Rai, la cerimonia (così come i Giochi di scena a febbraio) è disponibile su Eurosport, canale presente su Dazn, Sky, NOW, Sky Go, Discovery+ e sullo stesso sito e app di Eurosport.

Eurosport è disponibile anche su Timvision e Prime Video, in quest'ultimo caso con un canale separato (a pagamento) non presente nell'abbonamento Prime base.

Come guardare ovunque con una VPN

Gli orari della cerimonia

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare la cerimonia d'apertura con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

La cerimonia d'apertura delle Olimpiadi comincia alle 20:00 (diretta dalle 19:45) e termina alle 23:00. Sulla Rai, dopo la conclusione dell'evento ci sarà Notti Olimpiche, il riassunto della giornata di gare e della cerimonia.