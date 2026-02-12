Dove vedere Cavese-Salernitana in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Derby molto sentito nella giornata numero 27 di Serie C. Al Simonetta Lamberti si sfideranno la Cavese di Fabio Prosperi e la Salernitana di Giuseppe Raffaele.
Per entrambe il turno infrasettimanale è stato dolce: blufoncè vittoriosi sul Monopoli 1-0, mentre la Salernitana si è imposta per 3-0 sul Casarano all’Arechi.
C’è molta attesa su entrambe le sponde per il ritorno di un match che manca da diverso tempo.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Cavese-Salernitana in diretta? Canale TV e diretta streaming
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.
Sarà possibile seguire Cavese-Salernitana anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
Cavese-Salernitana: ora di inizio
La gara fra Cavese e Salernitana, valida per la ventisettesima giornata di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà sabato 14, allo stadio Simonetta Lamberti, con fischio d’inizio ore 14:30.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabile formazione Cavese
CAVESE (3-5-2): Boffelli; Luciani, Cionek, Nunziata; Ubani, Visconti, Awua, Maiolo, Yabre; Orlando, Ubaldi. All. Prosperi
Probabile formazione Salernitana
SALERNITANA (3-5-2): Donnarumma; Berra, Capomaggio, Arena; Longobardi, Carriero, Gyabuaa, De Boer, Villa; Ferraris, Lescano. All. Raffaele
Forma
La Cavese, battendo il Monopoli, ha allungato a quattro la striscia di risultati utili consecutivi. La Salernitana, invece, è tornata a vincere superando il Casarano, dopo un digiuno di due partite.
Partite tra le due squadre
All’andata, all’Arechi, fu scoppiettante il successo dei granata: 3-2 in rimonta per la formazione di Raffaele.
Classifica
Cavese quattordicesima a quota 27, +1 sulla zona playout. La Salernitana, invece, è terza in classifica: 49 punti per i granata, distanti 11 lunghezze dal Benevento capolista.