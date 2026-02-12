Goal.com
Live
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Serie C
team-logoCavese
team-logoSalernitana
Guarda su NOWGuarda su Sky Sport
GOAL

Dove vedere Cavese-Salernitana in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Come guardare la partita di Serie C Sky Wi-Fi tra Cavese e Salernitana: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

Pubblicità

Derby molto sentito nella giornata numero 27 di Serie C. Al Simonetta Lamberti si sfideranno la Cavese di Fabio Prosperi e la Salernitana di Giuseppe Raffaele.

Per entrambe il turno infrasettimanale è stato dolce: blufoncè vittoriosi sul Monopoli 1-0, mentre la Salernitana si è imposta per 3-0 sul Casarano all’Arechi.

C’è molta attesa su entrambe le sponde per il ritorno di un match che manca da diverso tempo.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Cavese-Salernitana in diretta? Canale TV e diretta streaming

Abbonati a SKY SportScopri le migliori offerte

Serie C
Cavese crest
Cavese
CAV
Salernitana crest
Salernitana
SAL
Cavese-Salernitana verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Sarà possibile seguire Cavese-Salernitana anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Cavese-Salernitana: ora di inizio

crest
Serie C - Grp. C

La gara fra Cavese e Salernitana, valida per la ventisettesima giornata di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà sabato 14, allo stadio Simonetta Lamberti, con fischio d’inizio ore 14:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabile formazione Cavese

CAVESE (3-5-2): Boffelli; Luciani, Cionek, Nunziata; Ubani, Visconti, Awua, Maiolo, Yabre; Orlando, Ubaldi. All. Prosperi

Probabile formazione Salernitana

SALERNITANA (3-5-2): Donnarumma; Berra, Capomaggio, Arena; Longobardi, Carriero, Gyabuaa, De Boer, Villa; Ferraris, Lescano. All. Raffaele

Forma

CAV
-Forma

Goal segnato (subito)
3/3
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

SAL
-Forma

Goal segnato (subito)
7/2
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

La Cavese, battendo il Monopoli, ha allungato a quattro la striscia di risultati utili consecutivi. La Salernitana, invece, è tornata a vincere superando il Casarano, dopo un digiuno di due partite.

Partite tra le due squadre

CAV

Ultime 3 partite

SAL

0

Vittorie

2

Pareggi

1

Vittoria

3

Goal segnati

4
Partite con più di 2,5 gol
1/3
Entrambe le squadre a segno
2/3

All’andata, all’Arechi, fu scoppiettante il successo dei granata: 3-2 in rimonta per la formazione di Raffaele.

Classifica

Cavese quattordicesima a quota 27, +1 sulla zona playout. La Salernitana, invece, è terza in classifica: 49 punti per i granata, distanti 11 lunghezze dal Benevento capolista.

Pubblicità
0