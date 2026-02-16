Goal.com
Live
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Serie C
team-logoCatania
team-logoTrapani
Guarda su NOWGuarda su Sky Sport
GOAL

Dove vedere Catania-Trapani in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Come guardare la partita di Serie C Sky Wi-Fi tra Catania e Trapani: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

Pubblicità

Mercoledì 18 febbraio si recupera il derby di Sicilia fra Catania e Trapani, valido per la venticinquesima giornata di Serie C Sky Wi-Fi. La gara era stata originariamente rinviata per i festeggiamenti di Sant’Agata, Santa Patrona della città etnea.

Al Massimino i rossazzurri hanno probabilmente l’ultima chance di riaprire le sorti del torneo: con una vittoria andrebbero a -5 dal Benevento capolista, chance da non mancare per Forte e soci.

Il Trapani, invece, viene da 3 ko consecutivi e, complice l’imponente penalizzazione, è in piena zona playout.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Catania-Trapani in diretta? Canale TV e diretta streaming

Abbonati a SKY SportScopri le migliori offerte

Serie C
Catania crest
Catania
CAT
Trapani crest
Trapani
TRA

Catania-Trapani verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport 254.

Sarà possibile seguire Catania-Trapani anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Catania-Trapani: ora di inizio

crest
Serie C - Grp. C

La gara fra Catania e Trapani, valida per il recupero della 25ª giornata di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà mercoledì 18 febbraio, allo stadio Angelo Massimino, con fischio d’inizio ore 20:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabile formazione Catania

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Pieraccini, Allegretto/Miceli, Celli; Casasola, Di Noia, Quaini, Donnarumma; Jimenez, Bruzzaniti; Rolfini. All.Toscano

Probabile formazione Trapani

TRAPANI (4-2-3-1): Galeotti; Morelli, Motoc, Vimercati, Nicoli; Celeghin, Nina; Matos, Winkelmann,  Ortisi; Battimelli. All. Aronica

Forma

CAT
-Forma

Goal segnato (subito)
6/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

TRA
-Forma

Goal segnato (subito)
6/9
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Catania-Trapani

Partite tra le due squadre

CAT

Ultime 5 partite

TRA

3

Vittorie

1

Pareggio

1

Vittoria

8

Goal segnati

4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Catania senza vittoria nelle ultime tre gare: due pari e un ko per gli etnei, l’ultimo successo risale al 2-0 sul Cosenza. Discorso analogo per il Trapani, protagonista di una serie aperta di tre sconfitte consecutive. 

Classifica

Catania secondo in classifica a quota 53: -8 dal Benevento, +3 sulla Salernitana terza. Per il Trapani, invece, è quartultima posizione: 25 punti, - 3 dalla salvezza diretta. 

Pubblicità
0