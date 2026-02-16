Dove vedere Catania-Trapani in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Mercoledì 18 febbraio si recupera il derby di Sicilia fra Catania e Trapani, valido per la venticinquesima giornata di Serie C Sky Wi-Fi. La gara era stata originariamente rinviata per i festeggiamenti di Sant’Agata, Santa Patrona della città etnea.
Al Massimino i rossazzurri hanno probabilmente l’ultima chance di riaprire le sorti del torneo: con una vittoria andrebbero a -5 dal Benevento capolista, chance da non mancare per Forte e soci.
Il Trapani, invece, viene da 3 ko consecutivi e, complice l’imponente penalizzazione, è in piena zona playout.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Catania-Trapani in diretta? Canale TV e diretta streaming
Catania-Trapani verrà proposta in diretta televisiva da Sky.
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport 254.
Sarà possibile seguire Catania-Trapani anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
Come guardare ovunque con una VPNSe ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.
Catania-Trapani: ora di inizio
La gara fra Catania e Trapani, valida per il recupero della 25ª giornata di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà mercoledì 18 febbraio, allo stadio Angelo Massimino, con fischio d’inizio ore 20:30.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabile formazione Catania
CATANIA (3-4-2-1): Dini; Pieraccini, Allegretto/Miceli, Celli; Casasola, Di Noia, Quaini, Donnarumma; Jimenez, Bruzzaniti; Rolfini. All.Toscano
Probabile formazione Trapani
TRAPANI (4-2-3-1): Galeotti; Morelli, Motoc, Vimercati, Nicoli; Celeghin, Nina; Matos, Winkelmann, Ortisi; Battimelli. All. Aronica
Forma
Catania-Trapani
Partite tra le due squadre
Catania senza vittoria nelle ultime tre gare: due pari e un ko per gli etnei, l’ultimo successo risale al 2-0 sul Cosenza. Discorso analogo per il Trapani, protagonista di una serie aperta di tre sconfitte consecutive.
Classifica
Catania secondo in classifica a quota 53: -8 dal Benevento, +3 sulla Salernitana terza. Per il Trapani, invece, è quartultima posizione: 25 punti, - 3 dalla salvezza diretta.