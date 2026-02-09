Goal.com
Live
Serie C
team-logoCatania
team-logoAudace Cerignola
GOAL

Dove vedere Catania-Audace Cerignola in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Come guardare la partita di Serie C Sky Wi-Fi tra Catania e Audace Cerignola: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

Turno infrasettimanale per il girone C di Serie C Sky Wi-Fi. Al Massimino il Catania, che nel weekend non ha giocato per il rinvio del derby col Trapani, ospita l’Audace Cerignola, fra le formazioni più in forma del torneo.

Gli etnei devono assolutamente vincere: il Benevento è scappato a più sei in vetta, seppur con una gara giocata in più.

Di contro, invece, c’è un Cerignola lanciassimo: 4 vittorie nelle ultime 5 gare giocate, di cui l’ultima contro la Salernitana.

Di contro, il Trapani ha un punto di vantaggio sulla zona playout e Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Catania-Audace Cerignola in diretta? Canale TV e diretta streaming

Serie C
Catania crest
Catania
CAT
Audace Cerignola crest
Audace Cerignola
ACE

Catania-Audace Cerignola verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Sarà possibile seguire Catania-Audace Cerignola anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Catania-Audace Cerignola: ora di inizio

crest
Serie C - Grp. C

La gara fra Catania e Audace Cerignola, valida per la 26ª giornata di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà martedì 10 febbraio, allo stadio Angelo Massimino, con fischio d’inizio ore 20:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sul Catania

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Cargnelutti, Celli; Casasola, Corbari, Quaini, Donnarumma; Jimenez, Bruzzaniti; Forte. All. Toscano.

Notizie sull’Audace Cerignola

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Iliev; Todisco, Ligi, Martinelli; Parlato, Paolucci, Moreso, Cretella, Russo; Gambale, D’Orazio. All. Maiuri.

Forma

CAT
-Forma

Goal segnato (subito)
8/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

ACE
-Forma

Goal segnato (subito)
9/1
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Il Cerignola ha vinto 4 delle ultime 5 partite, di cui le ultime due in fila. Il Catania, invece, è caduto a Sorrento, interrompendo una striscia di tre successi consecutivi. 

Partite tra le due squadre

CAT

Ultime 5 partite

ACE

1

Vittoria

2

Pareggi

2

Vittorie

2

Goal segnati

4
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Classifica

Catania seconda forza del campionato, con 51 punti conquistati in 24 gare. Il Cerignola, invece, ha 38 punti e occupa la settima posizione. 

