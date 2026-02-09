Dove vedere Catania-Audace Cerignola in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Turno infrasettimanale per il girone C di Serie C Sky Wi-Fi. Al Massimino il Catania, che nel weekend non ha giocato per il rinvio del derby col Trapani, ospita l’Audace Cerignola, fra le formazioni più in forma del torneo.
Gli etnei devono assolutamente vincere: il Benevento è scappato a più sei in vetta, seppur con una gara giocata in più.
Di contro, invece, c’è un Cerignola lanciassimo: 4 vittorie nelle ultime 5 gare giocate, di cui l’ultima contro la Salernitana.
Di contro, invece, c'è un Cerignola lanciassimo: 4 vittorie nelle ultime 5 gare giocate, di cui l'ultima contro la Salernitana.
Come guardare Catania-Audace Cerignola in diretta? Canale TV e diretta streaming
Catania-Audace Cerignola verrà proposta in diretta televisiva da Sky.
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.
Sarà possibile seguire Catania-Audace Cerignola anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
Catania-Audace Cerignola: ora di inizio
La gara fra Catania e Audace Cerignola, valida per la 26ª giornata di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà martedì 10 febbraio, allo stadio Angelo Massimino, con fischio d’inizio ore 20:30.
Notizie sulle squadre e formazioni
Notizie sul Catania
CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Cargnelutti, Celli; Casasola, Corbari, Quaini, Donnarumma; Jimenez, Bruzzaniti; Forte. All. Toscano.
Notizie sull’Audace Cerignola
AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Iliev; Todisco, Ligi, Martinelli; Parlato, Paolucci, Moreso, Cretella, Russo; Gambale, D’Orazio. All. Maiuri.
Forma
Il Cerignola ha vinto 4 delle ultime 5 partite, di cui le ultime due in fila. Il Catania, invece, è caduto a Sorrento, interrompendo una striscia di tre successi consecutivi.
Partite tra le due squadre
Classifica
Catania seconda forza del campionato, con 51 punti conquistati in 24 gare. Il Cerignola, invece, ha 38 punti e occupa la settima posizione.