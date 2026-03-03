Goal.com
Dove vedere Casertana-Salernitana in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Come guardare la partita di Serie C Sky Wi-Fi tra Casertana e Salernitana: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

Derby campano nel turno infrasettimanale di Serie C Sky Wi-Fi. Al Pinto si affrontano la Casertana di Federico Coppitelli e la Salernitana di Serse Cosmi.

I granata vanno a caccia del primo successo con il nuovo allenatore, reduce dallo 0-0 al debutto contro il Catania, per cercare di difendere la terza posizione dagli assalti di Cosenza e Crotone, oltre che ovviamente della Casertana.

Casarotto e compagni saranno vogliosi di dimenticare il pesante 0-4 di Siracusa: l’intenzione è quella di riprendere a marciare verso la post season.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Casertana-Salernitana in diretta? Canale TV e diretta streaming

Casertana-Salernitana verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport 252.

Sarà possibile seguire Casertana-Salernitana anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Casertana-Salernitana: ora di inizio

La gara fra Casertana e Salernitana, valida per la 30^ giornata di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà giovedì 5 marzo, allo stadio Pinto, con fischio d’inizio ore 20:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabile formazione Casertana

CASERTANA (3-5-2): De Lucia; Viscardi, Kontek, Llano; Oukhadda, Saco, Pezzella, Girelli, Martino; Casarotto, Bentivegna. All. Coppitelli

Probabile formazione Salernitana

SALERNITANA (3-4-1-2): Donnarumma; Berra, Matino, Arena; Villa, Capomaggio, Gyabuaa, Longobardi; Achik; Lescano, Molina. All. Cosmi

Forma

CAS
-Forma

Goal segnato (subito)
9/12
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

SAL
-Forma

Goal segnato (subito)
4/3
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Partite tra le due squadre

CAS

Ultime 3 partite

SAL

1

Vittoria

1

Pareggio

1

Vittoria

3

Goal segnati

3
Partite con più di 2,5 gol
1/3
Entrambe le squadre a segno
2/3

Classifica

Si sfidano la terza e la quinta forza del campionato: Salernitana terza a quota 51, mentre la Casertana è due gradini più giù, a quota 46 punti. 

