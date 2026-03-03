Dove vedere Casertana-Salernitana in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Derby campano nel turno infrasettimanale di Serie C Sky Wi-Fi. Al Pinto si affrontano la Casertana di Federico Coppitelli e la Salernitana di Serse Cosmi.
I granata vanno a caccia del primo successo con il nuovo allenatore, reduce dallo 0-0 al debutto contro il Catania, per cercare di difendere la terza posizione dagli assalti di Cosenza e Crotone, oltre che ovviamente della Casertana.
Casarotto e compagni saranno vogliosi di dimenticare il pesante 0-4 di Siracusa: l’intenzione è quella di riprendere a marciare verso la post season.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Casertana-Salernitana in diretta? Canale TV e diretta streaming
Casertana-Salernitana verrà proposta in diretta televisiva da Sky.
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport 252.
Sarà possibile seguire Casertana-Salernitana anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
Casertana-Salernitana: ora di inizio
La gara fra Casertana e Salernitana, valida per la 30^ giornata di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà giovedì 5 marzo, allo stadio Pinto, con fischio d’inizio ore 20:30.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabile formazione Casertana
CASERTANA (3-5-2): De Lucia; Viscardi, Kontek, Llano; Oukhadda, Saco, Pezzella, Girelli, Martino; Casarotto, Bentivegna. All. Coppitelli
Probabile formazione Salernitana
SALERNITANA (3-4-1-2): Donnarumma; Berra, Matino, Arena; Villa, Capomaggio, Gyabuaa, Longobardi; Achik; Lescano, Molina. All. Cosmi
Classifica
Si sfidano la terza e la quinta forza del campionato: Salernitana terza a quota 51, mentre la Casertana è due gradini più giù, a quota 46 punti.