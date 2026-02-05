Dove vedere Casertana-Foggia sabato in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Sfida delicata nel sabato di Serie C di Sky Wi-Fi. Al Pinto si affrontano Casertana e Foggia, alle presi con obiettivi diversi nel girone C.
Casertana in piena zona playoff: rossoblu quarti in classifica nonostante una recente flessione in termini di risultati e prestazioni.
Anche il Foggia vive una parentesi delicata, con 22 punti e un’attuale zona playout da cui uscire alla svelta, anche in virtù di un mercato di riparazione importante. Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Casertana-Foggia in diretta? Canale TV e diretta streaming
Casertana-Foggia verrà proposta in diretta televisiva da Sky.
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport 252.
Sarà possibile seguire Casertana-Foggia anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
Casertana-Foggia: ora di inizio
La gara fra Casertana e Foggia, valida per la giornata numero 25 del campionato di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà sabato 7 febbraio, allo stadio Pinto, con fischio d’inizio ore 14:30.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabile formazione Casertana
CASERTANA (4-3-3): De Lucia; Oukhadda, Kontek, Viscardi, Liotti; Llano, Pezzella, Proia; Kallon, Butic, Bentivegna. All. Coppitelli.
Probabile formazione Foggia
FOGGIA (4-3-2-1): Perucchini; Buttaro, Minelli, Rizzo, Giron; Castorri, Petermann, Garofalo; Cangiano, D’Amico; Tommasini. All. Barilari.
Forma
Si sfidano al Pinto due squadre in difficoltà dal punto di vista dei risultati: Casertana sconfitta nelle ultime 3 giornate, due i ko di fila per il Foggia.
Partite tra le due squadre
Classifica
Foggia in diciottesima posizione, a quota 22 punti, -3 dalla zona salvezza. La Casertana, invece, è quinta a quota 39 punti.