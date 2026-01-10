Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
GOAL

Dove vedere Casertana-Benevento in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Come guardare la partita di Serie C Sky Wi-Fi tra Casertana e Benevento: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

Attesissimo derby al Pinto nella ventunesima giornata di Serie C. Si sfidano la capolista Benevento e la Casertana, terza in classifica.

Il Benevento viva un grandissimo momento: cinque vittorie di fila con Floro Flores in panchina e primato a +2 sul Catania.

Ma è on fire anche la Casertana, terza in graduatoria insieme alla Salernitana: tre successi consecutivi per i rossoblu, che sognano di inserirsi nella lotta per la promozione diretta. 

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Casertana-Benevento in diretta? Canale TV e diretta streaming

Casertana-Benevento verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Uno e Sky Sport 252.

Sarà possibile seguire Casertana-Benevento anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Casertana-Benevento: ora di inizio

La gara fra Casertana e Benevento, valida per la ventunesima giornata di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà domenica 11 dicembre, allo stadio Pinto, con fischio d’inizio ore 17:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sulla Casertana

PROBABILI FORMAZIONI

CASERTANA (3-4-1-2): De Lucia, Kontek, Rocchi, Bacchetti; Oukhadda, Toscano, Pezzella, Liotti; Bentivegna; Casarotto, Vano. All. Coppitelli.

Notizie sul Benevento

PROBABILI FORMAZIONI

BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Ceresoli, Scognamillo, Saio, Pierozzi; Maita, Prisco; Simonetti, Manconi, Lamesta; Tumminello. All. Floro Flores.

Forma

Goal segnato (subito)
10/2
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Goal segnato (subito)
16/2
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Entrambe le squadre sono state implacabili nelle ultime settimane: tre successi di fila, l’ultimo con l’Altamura, per la Casertana; addirittura cinque, invece, per il Benevento di Floro Flores.

Partite tra le due squadre

0

Vittorie

2

Pareggi

3

Vittorie

2

Goal segnati

5
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

La Casertana non batte il Benevento dal 1° novembre 2015: fu 2-1 al Pinto; da allora 4 successi giallorossi e 2 pari. 

Classifica

Il Benevento guida il girone C di Serie C con 44 punti, due punti di vantaggio sul Catania e sei su Casertana e Salernitana, terze a quota 38. 

0