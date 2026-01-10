Dove vedere Casertana-Benevento in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Il Benevento viva un grandissimo momento: cinque vittorie di fila con Floro Flores in panchina e primato a +2 sul Catania.
Ma è on fire anche la Casertana, terza in graduatoria insieme alla Salernitana: tre successi consecutivi per i rossoblu, che sognano di inserirsi nella lotta per la promozione diretta.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Casertana-Benevento in diretta? Canale TV e diretta streaming
Casertana-Benevento verrà proposta in diretta televisiva da Sky.
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Uno e Sky Sport 252.
Sarà possibile seguire Casertana-Benevento anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
Come guardare ovunque con una VPNSe ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.
Casertana-Benevento: ora di inizio
La gara fra Casertana e Benevento, valida per la ventunesima giornata di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà domenica 11 dicembre, allo stadio Pinto, con fischio d’inizio ore 17:30.
Notizie sulle squadre e formazioni
Notizie sulla Casertana
PROBABILI FORMAZIONI
CASERTANA (3-4-1-2): De Lucia, Kontek, Rocchi, Bacchetti; Oukhadda, Toscano, Pezzella, Liotti; Bentivegna; Casarotto, Vano. All. Coppitelli.
Notizie sul Benevento
PROBABILI FORMAZIONI
BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Ceresoli, Scognamillo, Saio, Pierozzi; Maita, Prisco; Simonetti, Manconi, Lamesta; Tumminello. All. Floro Flores.
Forma
Entrambe le squadre sono state implacabili nelle ultime settimane: tre successi di fila, l’ultimo con l’Altamura, per la Casertana; addirittura cinque, invece, per il Benevento di Floro Flores.
Partite tra le due squadre
La Casertana non batte il Benevento dal 1° novembre 2015: fu 2-1 al Pinto; da allora 4 successi giallorossi e 2 pari.
Classifica
Il Benevento guida il girone C di Serie C con 44 punti, due punti di vantaggio sul Catania e sei su Casertana e Salernitana, terze a quota 38.